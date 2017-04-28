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Компании «ТНС энерго Пенза» и «Горводоканал» с мая 2017 года начнут выставлять общий платежный документ
Сегодня в Пензе
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Компании «ТНС энерго Пенза» и «Горводоканал» с мая 2017 года начнут выставлять к оплате жителям частного сектора и МКД с непосредственной формой управления общий платежный документ. «Это единая квитанция с общим штрих-кодом. Мы уверены, что нововведение позволит повысить качество обслуживания населения, которое сможет за один раз оплачивать счета и от «ТНС энерго Пенза», и от «Горводоканала». Сделать это можно не только в банке, но и в любом из наших Центров обслуживания клиентов – как в Пензе, так и в районах области», - рассказал управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов. «Возможно также внесение платежей через наш интернет-сайт, где потребитель открывает личный кабинет и вносит туда показания приборов учета», - добавил он. «Самое главное, что это будет очень удобно для жителей Пензы, причем в денежном отношении для клиентов ничего не поменяется», - констатировал Николай Симонов. «Население должно быть своевременно проинформировано о введении единой квитанции. Нужно поручить главам администраций районов г.Пензы провести работу с председателями уличных комитетов, которые объяснят жителям нюансы перехода на новые платежные документы», - резюмировал председатель регионального правительства.
Компании «ТНС энерго Пенза» и «Горводоканал» с мая 2017 года начнут выставлять к оплате жителям частного сектора и МКД с непосредственной формой управления общий платежный документ.
«Это единая квитанция с общим штрих-кодом. Мы уверены, что нововведение позволит повысить качество обслуживания населения, которое сможет за один раз оплачивать счета и от «ТНС энерго Пенза», и от «Горводоканала». Сделать это можно не только в банке, но и в любом из наших Центров обслуживания клиентов – как в Пензе, так и в районах области», - рассказал управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.
«Возможно также внесение платежей через наш интернет-сайт, где потребитель открывает личный кабинет и вносит туда показания приборов учета», - добавил он.
«Самое главное, что это будет очень удобно для жителей Пензы, причем в денежном отношении для клиентов ничего не поменяется», - констатировал Николай Симонов.
«Население должно быть своевременно проинформировано о введении единой квитанции. Нужно поручить главам администраций районов г.Пензы провести работу с председателями уличных комитетов, которые объяснят жителям нюансы перехода на новые платежные документы», - резюмировал председатель регионального правительства.
Новость: Правительство Пензенской области 28 апреля 2017
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