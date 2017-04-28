Губернатор выступил с отчётом на очередной 43-й сессии Законодательного Собрания Пензенской области

В докладе о результатах работы Губернатора и Правительства региона в 2016 году Иван Белозерцев отметил, что экономика Пензенской области в отчётном периоде продолжала поступательно развиваться.



«Наши предприятия при поддержке Правительства Российской Федерации, региона, смогли воспользоваться геополитической ситуацией и преимуществами внутри страны, чтобы создавать новые и развивать уже существующие производства, осваивать новые рынки, заниматься импортозамещением», - заявил глава областной исполнительной власти.



«В результате по ряду направлений социально-экономического развития нам удалось достичь лучших результатов, чем в среднем по Российской Федерации и по Приволжскому федеральному округу. В частности, объём ВРП в Пензенской области в 2016 году, по предварительной оценке, превысил 360 миллиардов рублей – по темпам роста этот показатель почти на 1,5% превышает среднероссийский. Отмечу, что и годом ранее мы опередили российские и окружные темпы, что свидетельствует о постоянном наращивании ВРП», - аргументировал он.



Глава субъекта федерации подчеркнул, что в результате мер, принимаемых региональным Правительством, потребительские цены в регионе удалось сохранить на уровне ниже среднероссийских. Более того, область входит в десятку субъектов РФ с самой низкой стоимостью минимального набора продуктов питания, занимая 6 место в РФ и 3-е в ПФО.



Иван Белозерцев напомнил, что в 2016 году, как и годом ранее, Пензенская область заняла лидирующие позиции по индексу промышленного производства среди регионов ПФО. Объём отгруженных товаров собственного производства в 2016 году вырос почти на 13%.



«Промышленный комплекс региона обеспечивает около половины всех налоговых поступлений. В 2016 году в бюджеты всех уровней промышленными предприятиями перечислено 23 миллиарда рублей - почти на 40% больше уровня 2015 года», - проинформировал губернатор.



«При этом, средняя заработная плата в промышленности выросла на 7%. Сегодня она составляет 27 тысяч рублей», - добавил он.



Глава области также подчеркнул, что в 2016 году решались сложнейшие проблемы прошлых периодов, в частности – проблема погашения задолженности по заработной плате перед трудовым коллективом ОАО «ЗИФ Плюс».



«Благодаря совместной работе Правительства Пензенской области с органами Прокуратуры, судебными приставами и другими контролирующими органами, 300 человек смогли получить заработанные ими средства - 30 миллионов рублей и многие нашли новую работу на других предприятиях. На свободных производственных площадях создано 81 малое предприятие и более одной тысячи рабочих мест» - сообщил руководитель субъекта РФ.



Кроме того, Иван Белозерцев обратил внимание депутатов на достижения региональных кластеров, предприятий сельскохозяйственной отрасли, назвал ряд крупных реализованных инвестиционных проектов, сообщил о поставленных экономических задачах на текущий год.



Также губернатор коснулся вопросов в сфере ЖКХ, строительства и реконструкции сети автомобильных дорог, капитального ремонта жилого фонда, социальной поддержки населения и легализации трудовой занятости. Перечислил вводимые в эксплуатацию реконструированные и вновь построенные объекты здравоохранения, образования, спорта и культуры.



«2017 год ставит перед нами множество задач. Прежде всего, мы продолжим работу по созданию рабочих мест в городах и районах, необходимо развивать промышленный и аграрный сектора, усиливать социальный блок, в том числе здравоохранение, образование и культуру. Мы ещё активнее намерены привлекать средства на ремонт дорог, строительство социальных объектов, различные государственные программы», - заявил глава области.



«Я уверен, что объединив усилия органов государственной и муниципальной власти, законодателей и общественности, мы сможем реализовать обозначенные планы. Это будет шаг вперед к качественно новой экономической реальности и повышению комфортности жизни для наших граждан», - резюмировал Иван Белозерцев.

Новость: Правительство Пензенской области 28 апреля 2017