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 Пятница, 28 апреля 2017
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Губернатор выступил с отчётом на очередной 43-й сессии Законодательного Собрания Пензенской области
Сегодня в Пензе
 

В докладе о результатах работы Губернатора и Правительства региона в 2016 году Иван Белозерцев отметил, что экономика Пензенской области в отчётном периоде продолжала поступательно развиваться.

«Наши предприятия при поддержке Правительства Российской Федерации, региона, смогли воспользоваться геополитической ситуацией и преимуществами внутри страны, чтобы создавать новые и развивать уже существующие производства, осваивать новые рынки, заниматься импортозамещением», - заявил глава областной исполнительной власти.

«В результате по ряду направлений социально-экономического развития нам удалось достичь лучших результатов, чем в среднем по Российской Федерации и по Приволжскому федеральному округу. В частности, объём ВРП в Пензенской области в 2016 году, по предварительной оценке, превысил 360 миллиардов рублей – по темпам роста этот показатель почти на 1,5% превышает среднероссийский. Отмечу, что и годом ранее мы опередили российские и окружные темпы, что свидетельствует о постоянном наращивании ВРП», - аргументировал он.

Глава субъекта федерации подчеркнул, что в результате мер, принимаемых региональным Правительством, потребительские цены в регионе удалось сохранить на уровне ниже среднероссийских. Более того,  область входит в десятку субъектов РФ с самой низкой стоимостью минимального набора продуктов питания, занимая 6 место в РФ и 3-е в ПФО.

Иван Белозерцев напомнил, что в 2016 году, как  и годом ранее, Пензенская область заняла  лидирующие позиции по индексу промышленного производства среди регионов ПФО. Объём отгруженных товаров собственного производства в 2016 году вырос почти на 13%. 

«Промышленный комплекс региона обеспечивает около половины всех налоговых поступлений. В 2016 году в бюджеты всех уровней промышленными предприятиями перечислено 23 миллиарда рублей - почти на 40%   больше уровня 2015 года», - проинформировал губернатор. 

«При этом, средняя заработная плата в промышленности выросла на 7%. Сегодня она составляет 27 тысяч рублей», - добавил он. 

Глава области также подчеркнул, что в 2016 году решались сложнейшие проблемы прошлых периодов, в частности – проблема  погашения задолженности по заработной плате перед трудовым коллективом ОАО «ЗИФ Плюс». 

«Благодаря совместной работе Правительства Пензенской области с органами Прокуратуры, судебными приставами и другими контролирующими органами, 300 человек смогли получить заработанные ими средства - 30 миллионов рублей и многие нашли новую работу на других предприятиях. На свободных производственных площадях  создано 81 малое предприятие и более одной тысячи   рабочих мест» - сообщил руководитель субъекта РФ.

Кроме того, Иван Белозерцев обратил внимание депутатов на достижения региональных кластеров, предприятий сельскохозяйственной отрасли, назвал ряд крупных реализованных инвестиционных проектов, сообщил о поставленных экономических задачах на текущий год.

Также губернатор коснулся вопросов в сфере ЖКХ, строительства и реконструкции сети автомобильных дорог, капитального ремонта жилого фонда, социальной поддержки населения и легализации трудовой занятости. Перечислил вводимые в эксплуатацию реконструированные и вновь построенные объекты здравоохранения, образования, спорта и культуры. 

«2017 год ставит перед нами множество задач. Прежде всего, мы продолжим работу по созданию рабочих мест в городах и районах, необходимо развивать промышленный и аграрный сектора, усиливать социальный блок, в том числе здравоохранение, образование и культуру. Мы ещё активнее намерены привлекать средства на ремонт дорог, строительство социальных объектов, различные  государственные программы», - заявил глава области. 

«Я уверен, что объединив усилия органов государственной и муниципальной власти, законодателей и общественности, мы сможем реализовать обозначенные  планы. Это будет шаг вперед   к   качественно новой экономической реальности и  повышению комфортности жизни для наших граждан», - резюмировал Иван Белозерцев.

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