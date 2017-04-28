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«Технологические инновации в травматологии, ортопедии и нейрохирургии: интеграция науки и практики»
Сегодня в Пензе
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Предприятия инженерно-производственного кластера Пензенской области «Биомед» принимают участие во всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Технологические инновации в травматологии, ортопедии и нейрохирургии: интеграция науки и практики», которая проходит в Саратове. Мероприятие организовано на базе Саратовского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Минздрава России. На конференции специалисты из разных регионов России обсуждают вопросы управления и оценки качества при оказании медицинской, социальной и психологической помощи пациентам травматолого-ортопедического и нейрохирургического профиля, создания и внедрения в практику новых медицинских изделий. В рамках конференции проходит выставка современных медицинских изделий, оборудования и фармацевтических препаратов. Ожидается, что участие компаний в научной и выставочной частях конференции, организованное при поддержке Центра кластерного развития Пензенской области, позволит укрепить существующие деловые связи и кооперационные контакты, презентовать российскому врачебному сообществу высокотехнологичную продукцию медицинского назначения пензенского биомедицинского кластера.
Предприятия инженерно-производственного кластера Пензенской области «Биомед» принимают участие во всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Технологические инновации в травматологии, ортопедии и нейрохирургии: интеграция науки и практики», которая проходит в Саратове.
Мероприятие организовано на базе Саратовского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Минздрава России. На конференции специалисты из разных регионов России обсуждают вопросы управления и оценки качества при оказании медицинской, социальной и психологической помощи пациентам травматолого-ортопедического и нейрохирургического профиля, создания и внедрения в практику новых медицинских изделий.
В рамках конференции проходит выставка современных медицинских изделий, оборудования и фармацевтических препаратов.
Ожидается, что участие компаний в научной и выставочной частях конференции, организованное при поддержке Центра кластерного развития Пензенской области, позволит укрепить существующие деловые связи и кооперационные контакты, презентовать российскому врачебному сообществу высокотехнологичную продукцию медицинского назначения пензенского биомедицинского кластера.
Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 28 апреля 2017
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