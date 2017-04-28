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561 семья получит социальную выплату на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка
Сегодня в Пензе
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На сорок третьей сессии Законодательного Собрания Пензенской области принят Закона Пензенской области «О внесении изменений в Закон Пензенской области от 22.12.2016 № 2991-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субвенций, передаваемых органам местного самоуправления муниципальных образований на осуществление полномочий на предоставление семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014–2020 годы» на 2017 год на 184 млн рублей. Указанные средства позволят улучшить жилищные условия ещё 561 молодой семье, проживающей в Пензенской области. В феврале 2017 года 304 молодые семьи уже получили жилищные сертификаты на улучшение жилищных условий. Срок реализации жилищных сертификатов составляет 6 месяцев. На сегодняшний день 93 молодые семьи реализовали социальную выплату на улучшение жилищных условий, из них 34 семьи направили на приобретение жилого помещения у застройщика, 31 семья на оплату ипотечного (жилищного) кредита, 28 семей на строительство (реконструкцию) жилого помещения.
На сорок третьей сессии Законодательного Собрания Пензенской области принят Закона Пензенской области «О внесении изменений в Закон Пензенской области от 22.12.2016 № 2991-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субвенций, передаваемых органам местного самоуправления муниципальных образований на осуществление полномочий на предоставление семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014–2020 годы» на 2017 год на 184 млн рублей. Указанные средства позволят улучшить жилищные условия ещё 561 молодой семье, проживающей в Пензенской области.
В феврале 2017 года 304 молодые семьи уже получили жилищные сертификаты на улучшение жилищных условий. Срок реализации жилищных сертификатов составляет 6 месяцев. На сегодняшний день 93 молодые семьи реализовали социальную выплату на улучшение жилищных условий, из них 34 семьи направили на приобретение жилого помещения у застройщика, 31 семья на оплату ипотечного (жилищного) кредита, 28 семей на строительство (реконструкцию) жилого помещения.
Новость: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области 28 апреля 2017
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