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Вводится временная схема организации дорожного движения на 9 мая
Сегодня в Пензе
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В целях обеспечения безопасности жителей города Пензы в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, вводится временная схема организации дорожного движения. Так, прекращается движение транспортных средств на время проведения праздничных мероприятий на Юбилейной площади в период с 6.00 до 24.00 часов 9 мая 2017 года: Также в период с 20.00 до 23.00 часов 9 мая 2017 года: На время проведения традиционной легкоатлетической эстафеты в период с 8.30 до 16.00 часов 9 мая 2017 года прекращается движение: Кроме того, движение будет приостановлено на время прохождения колонны в период с 8.30 до 10.30 часов 9 мая 2017 года на участках автомобильных дорог по маршруту от центрального КПП (Пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева) – ул. Лермонтова – ул. Советская – ул. Карла Маркса – ул. Московская – ул. Пушкина – ул. Кулакова – ул. Дзержинского – ул. Коммунистическая. На время прохождения колонны в период с 11.30 до 12.30 часов 9 мая 2017 года на участках автомобильных дорог по маршруту от Монумента воинской и трудовой Славы (Проспект Победы) – ул. Коммунистическая – ул. Кулакова – ул. Космодемьянской – ул. Захарова – ул. Мира – ул. Ленинградская – ул. Лермонтова – центральный КПП (Пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева). Предусматривается временное ограничение стоянки транспортных средств в период с 22.00 часов 8 мая 2017 года до 13.00 часов 9 мая 2017 года: Временно будет ограничена стоянка транспортных средств в период с 20.00 часов 8 мая 2017 года до 20.00 часов 9 мая 2017 года:
В целях обеспечения безопасности жителей города Пензы в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, вводится временная схема организации дорожного движения.
Так, прекращается движение транспортных средств на время проведения праздничных мероприятий на Юбилейной площади в период с 6.00 до 24.00 часов 9 мая 2017 года:
Также в период с 20.00 до 23.00 часов 9 мая 2017 года:
На время проведения традиционной легкоатлетической эстафеты в период с 8.30 до 16.00 часов 9 мая 2017 года прекращается движение:
Кроме того, движение будет приостановлено на время прохождения колонны в период с 8.30 до 10.30 часов 9 мая 2017 года на участках автомобильных дорог по маршруту от центрального КПП (Пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева) – ул. Лермонтова – ул. Советская – ул. Карла Маркса – ул. Московская – ул. Пушкина – ул. Кулакова – ул. Дзержинского – ул. Коммунистическая.
На время прохождения колонны в период с 11.30 до 12.30 часов 9 мая 2017 года на участках автомобильных дорог по маршруту от Монумента воинской и трудовой Славы (Проспект Победы) – ул. Коммунистическая – ул. Кулакова – ул. Космодемьянской – ул. Захарова – ул. Мира – ул. Ленинградская – ул. Лермонтова – центральный КПП (Пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева).
Предусматривается временное ограничение стоянки транспортных средств в период с 22.00 часов 8 мая 2017 года до 13.00 часов 9 мая 2017 года:
Временно будет ограничена стоянка транспортных средств в период с 20.00 часов 8 мая 2017 года до 20.00 часов 9 мая 2017 года:
Новость: Администрация города Пензы 28 апреля 2017
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