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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 28 апреля 2017
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Вводится временная схема организации дорожного движения на 9 мая
Сегодня в Пензе
 

В целях обеспечения безопасности жителей города Пензы в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, вводится временная схема организации дорожного движения.

Так, прекращается движение транспортных средств на время проведения праздничных мероприятий на Юбилейной площади  в период с 6.00 до 24.00 часов 9 мая 2017 года:

  • по автомобильной дороге по ул. Бакунина на участке от ул. Толстого до ул. Суворова;
  • по автомобильной дороге по ул. Новый Кавказ на участке от ул. Толстого до ул. Пугачева;
  • по автомобильной дороге по ул. Пугачева от ул. Новый Кавказ до ул. Некрасова.

Также в период с 20.00 до 23.00 часов 9 мая 2017 года:

  • по автомобильной дороге по ул. Суворова на участке от ул. Бекешская до ул. Кулакова (кроме транспорта общего пользования);
  • по автомобильной дороге по ул. Толстого на участке от ул. Суворова до ул. Пушкина;
  • по автомобильной дороге по ул. Некрасова на участке от ул. Суворова до ул. Пушкина.

На время проведения традиционной легкоатлетической эстафеты в период с 8.30 до 16.00 часов 9 мая 2017 года прекращается движение:

  • по автомобильной дороге по ул. Карпинского от Монумента воинской и трудовой Славы (Проспект Победы) до кругового кольца пересечения улиц Карпинского - 8-ое Марта;
  • по автомобильной дороге по ул. Коммунистическая от ул. Карпинского до ул. Дзержинского;
  • по автомобильной дороге по ул. Луначарского от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы;
  • по автомобильной дороге по проспекту Победы от ул. Ленина до пересечения ул. Беляева;
  • по автомобильной дороге по ул. Ленина от проспекта Победы (Монумента воинской и трудовой Славы) до Гагаринского путепровода;
  • по автомобильной дороге по ул. Пионерской от ул. Коммунистической до ул. Луначарского.

Кроме того, движение будет приостановлено на время прохождения колонны в период с 8.30 до 10.30 часов 9 мая 2017 года на участках автомобильных дорог по маршруту от центрального КПП (Пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева) – ул. Лермонтова – ул. Советская – ул. Карла Маркса – ул. Московская – ул. Пушкина – ул. Кулакова – ул. Дзержинского – ул. Коммунистическая.

На время прохождения колонны в период с 11.30 до 12.30 часов 9 мая 2017 года на участках автомобильных дорог по маршруту от Монумента воинской и трудовой Славы (Проспект Победы) – ул. Коммунистическая – ул. Кулакова – ул. Космодемьянской – ул. Захарова – ул. Мира – ул. Ленинградская – ул. Лермонтова – центральный КПП (Пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева).

Предусматривается временное ограничение стоянки транспортных средств в период с 22.00 часов 8 мая 2017 года до 13.00 часов 9 мая 2017 года:

  • по ул. Лермонтова на участке от ул. Советская до ул. Ленинградская (по четной и нечетной сторонам);
  • по ул. Советская от ул. К. Маркса до ул. Лермонтова (по четной и нечетной сторонам);
  • по ул. К.Маркса от ул. Кирова до ул. Володарского (по четной и нечетной сторонам);
  • по ул. Московская на участке от ул. К. Маркса до ул. Кураева (по четной и нечетной сторонам);
  • по ул. Кураева от ул. Володарского до ул. Кирова (по четной и нечетной сторонам);
  • по ул. Пушкина на участке от ул. Московская до ул. Володарского (по нечетной стороне);
  • по ул. Пушкина на участке от ул. Володарского до ул. Кулакова (по нечетной стороне);
  • по ул. Кулакова и ул. Дзержинского на участке от ул. Пушкина до ул. Коммунистическая (по четной и нечетной сторонам); 
  • по ул. Коммунистическая на участке от ул. Дзержинского до ул. Карпинского (по четной и нечетной сторонам);
  • по ул. Космодемьянской на участке от ул. Пушкина до ул. Захарова (по четной и нечетной сторонам);
  • - по ул. Захарова и ул. Мира на участке от ул. Космодемьянской до ул. Ленинградская (по четной и нечетной сторонам);
  • - по ул. Ленинградская на участке от ул. Мира до ул. Лермонтова (по четной и нечетной сторонам);
  • - по ул. Карпинского на участке от ул. 8-ое Марта до проспекта Победы (по четной и нечетной сторонам);
  • - по проспекту Победы от ул. Беляева до ул. Пионерская (по четной и нечетной сторонам).

Временно будет ограничена стоянка транспортных средств в период с 20.00 часов 8 мая 2017 года до 20.00 часов 9 мая 2017 года:

  • по ул. Суворова от ул. Кулакова до ул. Бекешская (по четной и нечетной сторонам);
  • по ул. Бакунина от ул. Толстого до ул. Суворова (по четной и нечетной сторонам);
  • по ул. Новый Кавказ от ул. Толстого до ул. Пугачева;
  • по ул. Пугачева от ул. Новый Кавказ до ул. Некрасова.

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