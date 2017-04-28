В Пензе выберут самого «Успешного отца»

В областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова состоялся областной форум Советов отцов. Более 80 человек - представители муниципальных органов управления образованием, Советов отцов, приняли участие в обсуждении актуальных тем, касающихся воспитания детей, роли отца в формировании личности ребенка. В числе почетных гостей мероприятия - заместитель Председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов и Министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Обращаясь к собравшимся Олег Васильевич отметил, что Советы отцов существуют с 2007 года и за это время проведено очень много и творческих, и спортивных мероприятий, проведена большая работа по совершенствованию инфраструктуры школ: построены хоккейные площадки, беседки, разбиты скверы. «Главное, чтобы это движение развивалось и не носило формальный характер. Поэтому предлагаю сегодня обменяться опытом и обсудить наиболее насущные вопросы, которые нас волнуют», - предложил Олег Ягов.

Министр образования Александр Воронков отметил, обращаясь к участникам форума, что Советы отцов нужны. «Вы - ответственные, деловые папы и решаете проблемы, которые встают пред нашими детьми. Спасибо вам», - подчеркнул руководитель ведомства.

На форуме были затронуты вопросы укрепления института семьи, повышения социальной значимости материнства и отцовства, ответственности родителей за воспитание детей, возрождения нравственных устоев и базовых семейных ценностей.

Подводя итоги форума отцами Пензенской области было отмечено, что успешная реализация семейной политики зависит от тесного взаимодействия всех институтов гражданского общества, СМИ, призванных стать мощным средством оздоровления морали, пропаганды семейных ценностей.

Отцы признали, что во многом благополучие в семье, в воспитании детей зависит от самих родителей: чтобы дети меньше времени проводили в интернете, необходимо их вовлекать в совместную семейную деятельность, чтобы ребенок занимался спортом, творчеством – и родителям необходимо развивать себя, больше участвовать в жизни детей. Родители должны не забывать, что воспитание ребенка начинается с воспитания самого себя!

Резолюцией проведения областного форума советов отцов стало определение планов работы на ближайший год:

организация и проведение в 2017 - 2018 учебном году областного конкурса «Успешный отец»;

создание на сайтах образовательных организаций МОУО Пензенской области рубрик советов отцов;

трансляция опыта МОУ СОШ № 9 им. Кирилла и Мефодия г. Каменки в организации и проведении школьных мероприятий при участии родительской общественности.

Форум подвел итоги работы муниципальных форумов советов отцов, которые прошли в Пензенской области с 27 марта по 7 апреля 2017 года.