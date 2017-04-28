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Пензенцев приглашают за саженцами и рассадой
Сегодня в Пензе
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Жителей и гостей нашего горда приглашают на ярмарку-продажу «ПензАгро»! На площади Ленина представлены товары садоводов из разных районов Пензенской области и других регионов.
Министр сельского хозяйства Пензенской области, Андрей Бурлаков, пояснил: «Продукция ориентирована, прежде всего, на владельцев дачных участков, на горожан, у которых есть здесь частные дома и участки, для того, чтобы они могли прийти, купить для себя то, что им интересно. Здесь достаточно широкий выбор, сотни наименований продукции. Это и саженцы плодово-овощных культур — в достаточно широком ассортименте, всех возможных сортов, которые выращиваются у нас в области и привезены из-за её. Это и кустовые растения, и цветы, и однолетняя рассада, и томаты, и огурец, и семена картофеля и севок».
В субботу на ярмарке будут представлены изделия для дачного досуга: мангалы, беседки, качели. Такие вещи можно будет не только приобрести, но и заказать на будущее, с учетом личных пожеланий.
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