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За время антинаркотической акциии «Сурский край без наркотиков!» состоялось более 5000 мероприяти
Сегодня в Пензе
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Антинаркотическая акция «Сурский край без наркотиков!» проходила в Пензенской области с 20 марта по 17 апреля 2017 года. За это время состоялось более 5000 мероприятий, в которых были задействованы около 52 тысяч человек во всех муниципальных районах и городах Пензенской области. Губернатор отметил, что акция, которая уже в течение нескольких лет проводится в Пензенском регионе, неизменно вызывает широкий общественный резонанс, подтверждая эффективность проведения межведомственных мероприятий. «Распространение на территории региона наркотиков – это подлинная трагедия, большая беда, от которой страдают дети, молодежь, целые семьи, - констатировал глава региона. – Усилия власти в целом дают положительный результат: по итогам первого квартала 2017 года в Пензенской области уменьшилось количество наркозависимых граждан, стоящих на диспансерном учете». «Мы не должны завершать профилактическую работу с окончанием антинаркотической акции, если мы хотим, чтобы в Пензенской области эта проблема решалась эффективно. Я призываю всех, кто принимал участие в подготовке и проведении месячника «Сурский край без наркотиков!» не останавливаться», - добавил он. «Если представители власти, правоохранительных органов, родительского сообщества, молодежных организаций, сферы здравоохранения, культуры и спорта во взаимодействии продолжат профилактическую работу, мы сможем достичь хороших результатов, все предпосылки у нас для этого есть», - резюмировал Иван Белозерцев. Наиболее активные участники антинаркотической акции удостоены Благодарностей губернатора и председателя Законодательного Собрания, а также Благодарственных писем главного федерального инспектора и прокурора Пензенской области.
Антинаркотическая акция «Сурский край без наркотиков!» проходила в Пензенской области с 20 марта по 17 апреля 2017 года. За это время состоялось более 5000 мероприятий, в которых были задействованы около 52 тысяч человек во всех муниципальных районах и городах Пензенской области.
Губернатор отметил, что акция, которая уже в течение нескольких лет проводится в Пензенском регионе, неизменно вызывает широкий общественный резонанс, подтверждая эффективность проведения межведомственных мероприятий.
«Распространение на территории региона наркотиков – это подлинная трагедия, большая беда, от которой страдают дети, молодежь, целые семьи, - констатировал глава региона. – Усилия власти в целом дают положительный результат: по итогам первого квартала 2017 года в Пензенской области уменьшилось количество наркозависимых граждан, стоящих на диспансерном учете».
«Мы не должны завершать профилактическую работу с окончанием антинаркотической акции, если мы хотим, чтобы в Пензенской области эта проблема решалась эффективно. Я призываю всех, кто принимал участие в подготовке и проведении месячника «Сурский край без наркотиков!» не останавливаться», - добавил он.
«Если представители власти, правоохранительных органов, родительского сообщества, молодежных организаций, сферы здравоохранения, культуры и спорта во взаимодействии продолжат профилактическую работу, мы сможем достичь хороших результатов, все предпосылки у нас для этого есть», - резюмировал Иван Белозерцев.
Наиболее активные участники антинаркотической акции удостоены Благодарностей губернатора и председателя Законодательного Собрания, а также Благодарственных писем главного федерального инспектора и прокурора Пензенской области.
Новость: Правительство Пензенской области 28 апреля 2017
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