За время антинаркотической акциии «Сурский край без наркотиков!» состоялось более 5000 мероприяти

Антинаркотическая акция «Сурский край без наркотиков!» проходила в Пензенской области с 20 марта по 17 апреля 2017 года. За это время состоялось более 5000 мероприятий, в которых были задействованы около 52 тысяч человек во всех муниципальных районах и городах Пензенской области.

Губернатор отметил, что акция, которая уже в течение нескольких лет проводится в Пензенском регионе, неизменно вызывает широкий общественный резонанс, подтверждая эффективность проведения межведомственных мероприятий.

«Распространение на территории региона наркотиков – это подлинная трагедия, большая беда, от которой страдают дети, молодежь, целые семьи, - констатировал глава региона. – Усилия власти в целом дают положительный результат: по итогам первого квартала 2017 года в Пензенской области уменьшилось количество наркозависимых граждан, стоящих на диспансерном учете».

«Мы не должны завершать профилактическую работу с окончанием антинаркотической акции, если мы хотим, чтобы в Пензенской области эта проблема решалась эффективно. Я призываю всех, кто принимал участие в подготовке и проведении месячника «Сурский край без наркотиков!» не останавливаться», - добавил он.

«Если представители власти, правоохранительных органов, родительского сообщества, молодежных организаций, сферы здравоохранения, культуры и спорта во взаимодействии продолжат профилактическую работу, мы сможем достичь хороших результатов, все предпосылки у нас для этого есть», - резюмировал Иван Белозерцев.

Наиболее активные участники антинаркотической акции удостоены Благодарностей губернатора и председателя Законодательного Собрания, а также Благодарственных писем главного федерального инспектора и прокурора Пензенской области.