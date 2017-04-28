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Елизавета Богацкова выступит на чемпионате Европы по художественной гимнастике
Сегодня в Пензе
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Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет с 19 по 21 мая 2017 года в Будапеште (Венгрия). В групповых упражнениях будут соревноваться только юниорские команды. В состав российской команды входит пензенская гимнастка Елизавета Богацкова. Вместе с ней в команде выступят Диана Менжинская, Ольга Садомская, Кристина Телятникова, Ксения Маркова и Дарья Перевозчикова.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет с 19 по 21 мая 2017 года в Будапеште (Венгрия).
В групповых упражнениях будут соревноваться только юниорские команды. В состав российской команды входит пензенская гимнастка Елизавета Богацкова.
Вместе с ней в команде выступят Диана Менжинская, Ольга Садомская, Кристина Телятникова, Ксения Маркова и Дарья Перевозчикова.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 28 апреля 2017
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