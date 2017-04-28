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«Радиотехника и дети»
Сегодня в Пензе
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В преддверии Дня радио, 5 мая 2017 года, в 10.00, в областном Центре развития творчества детей и юношества пройдут областные соревнования учащихся по сборке радиоэлектронных устройств «Радиотехника и дети». Соревнования по сборке радиоэлектронных устройств проводятся в Пензе более 40 лет. Лично-командные соревнования проводятся в двух возрастных группах: младшей (до 14 лет включительно) и старшей (15-18 лет) по трём направлениям: Команды, занявшие призовые места, победители и призёры в личном зачёте будут награждены дипломами Министерства образования Пензенской области. Организаторы соревнований: Министерство образования Пензенской области и областной Центр развития творчества детей и юношества.
В преддверии Дня радио, 5 мая 2017 года, в 10.00, в областном Центре развития творчества детей и юношества пройдут областные соревнования учащихся по сборке радиоэлектронных устройств «Радиотехника и дети». Соревнования по сборке радиоэлектронных устройств проводятся в Пензе более 40 лет.
Лично-командные соревнования проводятся в двух возрастных группах: младшей (до 14 лет включительно) и старшей (15-18 лет) по трём направлениям:
Команды, занявшие призовые места, победители и призёры в личном зачёте будут награждены дипломами Министерства образования Пензенской области.
Организаторы соревнований: Министерство образования Пензенской области и областной Центр развития творчества детей и юношества.
Новость: Министерство образования Пензенской области 28 апреля 2017
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