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В ДВС «Сура» завершилось первенство федерации плавания Пензенской области
Сегодня в Пензе
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частники соревнований юноши 2003-2004 годов рождения и девушкам 2005-2006 годов рождения стартовали на дистанциях 800 м. в/ст, 200 м. к/пл, и 100 м. любым способом по выбору. Среди спортсменов-представителей ПОСДЮСШОР наибольшее количество медалей завоевали: - - Александр Кожаев (тренер А.П.Беляева) – одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали;
частники соревнований юноши 2003-2004 годов рождения и девушкам 2005-2006 годов рождения стартовали на дистанциях 800 м. в/ст, 200 м. к/пл, и 100 м. любым способом по выбору.
Среди спортсменов-представителей ПОСДЮСШОР наибольшее количество медалей завоевали: - - Александр Кожаев (тренер А.П.Беляева) – одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали;
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 28 апреля 2017
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