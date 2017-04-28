В ДВС «Сура» завершилось первенство федерации плавания Пензенской области

частники соревнований юноши 2003-2004 годов рождения и девушкам 2005-2006 годов рождения стартовали на дистанциях 800 м. в/ст, 200 м. к/пл, и 100 м. любым способом по выбору. Среди спортсменов-представителей ПОСДЮСШОР наибольшее количество медалей завоевали: - - Александр Кожаев (тренер А.П.Беляева) – одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали; Кирилл Кондратьев (тренер И.В.Атотюк) – две серебряные медали;

Захар Гордиенко (тренер А.П.Беляева) – две серебряные медали;

Захар Моховиков (тренер А.А.Хилюк) – две золотые медали. Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 28 апреля 2017