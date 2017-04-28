«Мир вокруг нас» и «Спортивный лабиринт»

В Пензе у Монумента «Разорванная звезда» 29 апреля с 10.00 до 16.00, в рамках празднования Всероссийского Дня Весны и Труда, пройдет массовое мероприятие для школьников и жителей микрорайона.

С 10.00 до 13.00 педагоги дополнительного образования и учащиеся областного центра развития творчества детей и юношества организуют фестиваль детского творчества «Мир вокруг нас».

Участников фестиваля ожидает литературно-музыкальная композиция «Моя Россия» от солистов образцового детского коллектива студии эстрадного вокала «Лель», «экологическая тропа», конкурс изобразительного искусства «Мир мелками на асфальте», фольклорные игры, танцевальный марафон, в рамках которого можно будет познакомиться с историей и рисунками хоровода и самим завести хоровод.

С 13.00 до 16.00 пройдет фестиваль по спортивному туризму. В программе фестиваля – туристская полоса препятствий и мастер-класс по спортивному ориентированию «Спортивный лабиринт». Для участников мастер-класса будет проведено обучение азам ориентирования и спортивного туризма, после чего они смогут пройти тренировочный полигон. Будут проведены мини-соревнования: детям будет предложено несколько вариантов дистанций (длинные и короткие), чтобы каждый мог выбрать себе дистанцию по силам.