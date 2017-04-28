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 Пятница, 28 апреля 2017
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В Кузнецке выбрали «Лучшую швею»
Сегодня в Пензе
 

В Кузнецком многопрофильном колледже состоялся отраслевой областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в легкой и текстильной промышленности Пензенской области.

«Конкурс «Лучшая швея» на территории региона проходит уже в третий раз. Для нас большая честь вновь принимать здесь лучших специалистов предприятий легкой промышленности. Данная профессия  будет всегда востребована, поэтому наш конкурс – не только стимул для специалистов совершенствовать свои навыки и развиваться в профессиональном плане, но и сигнал школьникам делать выбор в пользу этой специальности», - отметил Министр промышленности Пензенской области Михаил Торгашин в рамках открытия мероприятия.

За звание «Лучшая швея» соревновались 16 швей, впервые в этом году в конкурсе приняли участие учащиеся выпускных групп образовательных учреждений.

По результатам практического и теоретического заданий конкурса определены сильнейшие швеи Пензенской области в 2017 году:

1 место – Климова Юлия Борисовна, портной ИП Ильдейкина В.Е.;

2 место – Жашкова Наталья Геннадьевна, портной ООО «Даймонд»;

3 место – Пирогова Ольга Михайловна, швея 5 разряда ИП Воробьева Т.Н.

Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками: за первое место – легковой автомобиль, за второе место – телевизор, за третье место – санаторно-курортная путевка. Торжественная церемония награждения победителей состоится в сентябре.

Всем участникам конкурса вручены памятные сувениры.

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