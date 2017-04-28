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Состоялось первенство Пензенской области по тхэквондо ВТФ среди кадетов
Сегодня в Пензе
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На базе дворца единоборств «Воейков» состоялись первенство Пензенской области по тхэквондо ВТФ среди кадетов 2003-2005 годов рождения и юниоров 2000-2002 годов рождения, также турнир «Олимпийские надежды» среди младших кадетов 2006-2007 годов рождения и детей 2008-2009 годов рождения. В Соревнованиях приняли участие около 120 спортсменов. По итогам прошедших соревнований будет сформирована сборная команда Пензенской области по тхэквондо и определены кандидаты для участия в первенстве ПФО и Спартакиады учащихся.
На базе дворца единоборств «Воейков» состоялись первенство Пензенской области по тхэквондо ВТФ среди кадетов 2003-2005 годов рождения и юниоров 2000-2002 годов рождения, также турнир «Олимпийские надежды» среди младших кадетов 2006-2007 годов рождения и детей 2008-2009 годов рождения. В Соревнованиях приняли участие около 120 спортсменов.
По итогам прошедших соревнований будет сформирована сборная команда Пензенской области по тхэквондо и определены кандидаты для участия в первенстве ПФО и Спартакиады учащихся.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 28 апреля 2017
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