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Двежение по улице Московской будет временно изменено
Сегодня в Пензе
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В целях обеспечения безопасности жителей города Пензы в период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда и 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов утверждена временная схема организации дорожного движения. Схема предусматривает временное ограничение стоянки и прекращение движения автотранспортных средств на участке автомобильной дороги от здания по улице Московской, 74 до здания по улице Московской, 72 в период с 9.00 29 апреля до 09.00 2 мая и с 9.00 6 мая до 9.00 10 мая 2017 года.
В целях обеспечения безопасности жителей города Пензы в период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда и 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов утверждена временная схема организации дорожного движения.
Схема предусматривает временное ограничение стоянки и прекращение движения автотранспортных средств на участке автомобильной дороги от здания по улице Московской, 74 до здания по улице Московской, 72 в период с 9.00 29 апреля до 09.00 2 мая и с 9.00 6 мая до 9.00 10 мая 2017 года.
Новость: Администрация города Пензы 28 апреля 2017
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