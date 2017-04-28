Двежение по улице Московской будет временно изменено

В целях обеспечения безопасности жителей города Пензы в период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда и 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов утверждена временная схема организации дорожного движения. Схема предусматривает временное ограничение стоянки и прекращение движения автотранспортных средств на участке автомобильной дороги от здания по улице Московской, 74 до здания по улице Московской, 72 в период с 9.00 29 апреля до 09.00 2 мая и с 9.00 6 мая до 9.00 10 мая 2017 года.

Новость: Администрация города Пензы 28 апреля 2017