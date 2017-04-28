Всероссийский турнир «Окские клинки» состоится с 5 по 6 мая 2017 года в Дзержинске. От пензенской области в соревнованиях примут участие шесть воспитанников КСДЮСШОР отделения «фехтование».

В Санкт-Петербурге 10 мая 2017 года пройдет всероссийский турнир «Белые ночи» памяти Олимпийского чемпиона Эдуарда Винокурова, в котором примет участие воспитанник КСДЮСШОР отделения «фехтование» Никита Погодин.