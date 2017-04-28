Лучшим воспитателем Пензенской области стала Маргарита Ежова из Пензы

В Институте регионального развития Пензенской области 27 - 28 апреля 2017 года прошел заключительный тур областного этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» – конкурс «Лучший воспитатель образовательной организации».

В заключительный тур конкурса вышли 7 воспитателей Пензенской области:

- Наталья Киселева, воспитатель детского сада «Колокольчик» Башмаковского района;

- Юлия Филатова, воспитатель детского сада № 14 Сердобского района;

- Ольга Вязовцева, воспитатель детского сада с. Нечаевка Мокшанского района;

- Татьяна Матюкина, воспитатель детского сада с. Вазерки Бессоновского района;

- Татьяна Лукьянова, воспитатель детского сада № 18 г. Заречный;

- Светлана Козырева, воспитатель детского сада № 24 г. Кузнецк;

- Маргарита Ежова, инструктор по физической культуре детского сада № 57 «Матрешка» г. Пенза.

По итогам конкурса Маргарита Ежова признана победителем. Ей вручен денежный приз и сертификат на оздоровительную поездку в санаторий «Надежда».

Денежной премией и сертификатом на оздоровительную поездку в санаторий «Надежда» награждены участницы, занявшие второе и третье место: Светлана Козырева и Татьяна Лукьянова соответственно.

От имени Министерства образования региона участников поздравила Лилия Валерьевна Чащина, первый заместитель министра образования Пензенской области. Она отметила, что мастерство работников дошкольных учреждений в Пензенской области возрастает с каждым годом, и не последнюю роль в этом играют профессиональные конкурсы.

Председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки, сопредседатель жюри конкурса Любовь Семёновна Беспалова поздравила финалистов Конкурса с победой, вручила денежные премии победителям и пожелала творческих успехов.

27 апреля 2017 года участники Конкурса приняли участие в конкурсных мероприятиях:

- «Визитная карточка» участника Конкурса «Здравствуйте, это я», где представили себя как педагога-профессионала и как личность;

- «Мастер-класс». Участники Конкурса продемонстрировали методические приёмы, методы, технологии воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающие современные тенденции развития дошкольного образования.

28 апреля 2017 года педагоги дошкольных образовательных организаций продемонстрировали фрагмент работы с детьми старшего дошкольного возраста в рамках конкурсного мероприятия «Я – мастер своего дела», которое проходило на базе филиала №2МБДОУ детский сад № 124 г. Пензы «Гномик».

Организаторы конкурса - Министерство образования Пензенской области, Институт регионального развития Пензенской области, Пензенская областная организация профсоюза работников народного образования и науки.