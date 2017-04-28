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Лучшим воспитателем Пензенской области стала Маргарита Ежова из Пензы
Сегодня в Пензе
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В Институте регионального развития Пензенской области 27 - 28 апреля 2017 года прошел заключительный тур областного этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» – конкурс «Лучший воспитатель образовательной организации». В заключительный тур конкурса вышли 7 воспитателей Пензенской области: По итогам конкурса Маргарита Ежова признана победителем. Ей вручен денежный приз и сертификат на оздоровительную поездку в санаторий «Надежда». Денежной премией и сертификатом на оздоровительную поездку в санаторий «Надежда» награждены участницы, занявшие второе и третье место: Светлана Козырева и Татьяна Лукьянова соответственно. От имени Министерства образования региона участников поздравила Лилия Валерьевна Чащина, первый заместитель министра образования Пензенской области. Она отметила, что мастерство работников дошкольных учреждений в Пензенской области возрастает с каждым годом, и не последнюю роль в этом играют профессиональные конкурсы. Председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки, сопредседатель жюри конкурса Любовь Семёновна Беспалова поздравила финалистов Конкурса с победой, вручила денежные премии победителям и пожелала творческих успехов. 27 апреля 2017 года участники Конкурса приняли участие в конкурсных мероприятиях: 28 апреля 2017 года педагоги дошкольных образовательных организаций продемонстрировали фрагмент работы с детьми старшего дошкольного возраста в рамках конкурсного мероприятия «Я – мастер своего дела», которое проходило на базе филиала №2МБДОУ детский сад № 124 г. Пензы «Гномик». Организаторы конкурса - Министерство образования Пензенской области, Институт регионального развития Пензенской области, Пензенская областная организация профсоюза работников народного образования и науки.
В Институте регионального развития Пензенской области 27 - 28 апреля 2017 года прошел заключительный тур областного этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» – конкурс «Лучший воспитатель образовательной организации».
В заключительный тур конкурса вышли 7 воспитателей Пензенской области:
По итогам конкурса Маргарита Ежова признана победителем. Ей вручен денежный приз и сертификат на оздоровительную поездку в санаторий «Надежда».
Денежной премией и сертификатом на оздоровительную поездку в санаторий «Надежда» награждены участницы, занявшие второе и третье место: Светлана Козырева и Татьяна Лукьянова соответственно.
От имени Министерства образования региона участников поздравила Лилия Валерьевна Чащина, первый заместитель министра образования Пензенской области. Она отметила, что мастерство работников дошкольных учреждений в Пензенской области возрастает с каждым годом, и не последнюю роль в этом играют профессиональные конкурсы.
Председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки, сопредседатель жюри конкурса Любовь Семёновна Беспалова поздравила финалистов Конкурса с победой, вручила денежные премии победителям и пожелала творческих успехов.
27 апреля 2017 года участники Конкурса приняли участие в конкурсных мероприятиях:
28 апреля 2017 года педагоги дошкольных образовательных организаций продемонстрировали фрагмент работы с детьми старшего дошкольного возраста в рамках конкурсного мероприятия «Я – мастер своего дела», которое проходило на базе филиала №2МБДОУ детский сад № 124 г. Пензы «Гномик».
Организаторы конкурса - Министерство образования Пензенской области, Институт регионального развития Пензенской области, Пензенская областная организация профсоюза работников народного образования и науки.
Новость: Министерство образования Пензенской области 28 апреля 2017
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