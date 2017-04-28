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Виктор Кувайцев поручил провести ремонт дороги, ведущей в город Заречный
Сегодня в Пензе
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В музее техники под открытым небом Виктор Николаевич осмотрев экспонаты, отметил, что те, которые находятся в ненадлежащем состоянии, необходимо привести в надлежащее состояние, в том числе и покрасить. Также он осмотрел комплекс «Журавли», где покрасили настил под стендом с фотографиями пензенцев, прошедших войну. Глава администрации дал поручение обновить композицию с георгиевскими ленточками, провести ревизию подсветки инсталляции «Журавли», а также заполнить водой чашу фонтана к 9 мая и включить его. Кроме того, глава исполнительной власти проверил состояние сквера «Семейный» после зимы. Как доложил глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов, в нем регулярно проводится работа по санитарной очистке территории. - Этот сквер является местом притяжения жителей микрорайона. Это востребованное место отдыха, - отметил Виктор Кувайцев. -Необходимо поддерживать его в том состоянии, которое есть. Помимо этого, в ходе объезда глава администрации дал несколько поручений. В частности, в связи с проведение в следующем году Чемпионата мира по футболу, а также празднования столетия пензенского футбола, Управлению градостроительства и архитектуры разработать вариант макета символичного размещения футбольного мяча на территории города Пензы и обсудить его на заседании Градостроительного совета. Заместителю главы администрации Юрию Ильину и директору Департамента ЖКХ Андрею Скрипкина изыскать возможность, возможно за счет экономии, провести ремонт дороги, ведущей в город Заречный. - По ней каждый день ездят люди в Пензу на работу. Также она пользуется популярностью и у жителей нашего города, - подчеркнул Виктор Николаевич.
В музее техники под открытым небом Виктор Николаевич осмотрев экспонаты, отметил, что те, которые находятся в ненадлежащем состоянии, необходимо привести в надлежащее состояние, в том числе и покрасить.
Также он осмотрел комплекс «Журавли», где покрасили настил под стендом с фотографиями пензенцев, прошедших войну. Глава администрации дал поручение обновить композицию с георгиевскими ленточками, провести ревизию подсветки инсталляции «Журавли», а также заполнить водой чашу фонтана к 9 мая и включить его.
Кроме того, глава исполнительной власти проверил состояние сквера «Семейный» после зимы. Как доложил глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов, в нем регулярно проводится работа по санитарной очистке территории.
- Этот сквер является местом притяжения жителей микрорайона. Это востребованное место отдыха, - отметил Виктор Кувайцев. -Необходимо поддерживать его в том состоянии, которое есть.
Помимо этого, в ходе объезда глава администрации дал несколько поручений. В частности, в связи с проведение в следующем году Чемпионата мира по футболу, а также празднования столетия пензенского футбола, Управлению градостроительства и архитектуры разработать вариант макета символичного размещения футбольного мяча на территории города Пензы и обсудить его на заседании Градостроительного совета. Заместителю главы администрации Юрию Ильину и директору Департамента ЖКХ Андрею Скрипкина изыскать возможность, возможно за счет экономии, провести ремонт дороги, ведущей в город Заречный.
- По ней каждый день ездят люди в Пензу на работу. Также она пользуется популярностью и у жителей нашего города, - подчеркнул Виктор Николаевич.
Новость: Администрация города Пензы 28 апреля 2017
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