Во Владимире с 3 по 4 мая 2017 года на базе спортивного комплекса имени Дмитрия Тимофеева состоится XV Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Дмитрия Тимофеева ЦС ФСОП»Россия».

В соревнованиях примут участие пензенские борцы.

Спортсмены, занявшие первое и второе места в своих категориях, получат право участия в финале первенства России 2017 года.