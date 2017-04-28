|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
XV Всероссийский турнир по греко-римской борьбе
Сегодня в Пензе
|
Во Владимире с 3 по 4 мая 2017 года на базе спортивного комплекса имени Дмитрия Тимофеева состоится XV Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Дмитрия Тимофеева ЦС ФСОП»Россия». В соревнованиях примут участие пензенские борцы. Спортсмены, занявшие первое и второе места в своих категориях, получат право участия в финале первенства России 2017 года.
Во Владимире с 3 по 4 мая 2017 года на базе спортивного комплекса имени Дмитрия Тимофеева состоится XV Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Дмитрия Тимофеева ЦС ФСОП»Россия».
В соревнованиях примут участие пензенские борцы.
Спортсмены, занявшие первое и второе места в своих категориях, получат право участия в финале первенства России 2017 года.
Новость: Администрация города Пензы 28 апреля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru