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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 28 апреля 2017
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XV Всероссийский турнир по греко-римской борьбе
Сегодня в Пензе
 

Во Владимире с 3 по 4 мая 2017 года на базе спортивного комплекса имени Дмитрия Тимофеева состоится XV Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Дмитрия Тимофеева ЦС ФСОП»Россия».

В соревнованиях примут участие пензенские борцы.

Спортсмены, занявшие первое и второе места в своих категориях, получат право участия в финале первенства России 2017 года.

Новость: Администрация города Пензы 28 апреля 2017
2017-04-28
Шествие «Бессмертного полка» в пятый раз пройдет в Пензе на День Победы
 В шествии ожидается участие около 20 тысяч человек
 
2017-04-28
«Миллион добрых крышечек» подсчитают 29 апреля
 Состоится сбор крышечек, их взвешивание и складирование в оборудованный бассейн для крышечек
 
2017-04-28
Выезд пензенских спортсменов на всероссийский турнир по боксу класса «Б»
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2017-04-28
С учреждениями спорта обсудили противопожарную и антитеррористическую безопасности в праздники
 В преддверии праздничных дней
 
2017-04-28
«Дорогами Бессмертного полка»
 Автопробег пройдет по Пензенской области 3 и 4 мая
 
2017-04-28
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 Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем пожарной охраны России
 
2017-04-28
Семья Победы
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2017-04-28
XV Всероссийский турнир по греко-римской борьбе
 В соревнованиях примут участие пензенские борцы
 
2017-04-28
Виктор Кувайцев поручил провести ремонт дороги, ведущей в город Заречный
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2017-04-28
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2017-04-28
«Окские клинки»
 Пензенские юные фехтовальщики примут участие во всероссийских турнирах
 
2017-04-28
Двежение по улице Московской будет временно изменено
 Схема предусматривает временное ограничение стоянки и прекращение движения автотранспортных средств
 
2017-04-28
В Пензе прошла учредительная конференция регионального отделения Союза женщин России
 Члены Пензенского регионального отделения Союза женщин России намерены решать актуальные задачи женского движения
 
2017-04-28
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 По итогам прошедших соревнований будет сформирована сборная команда Пензенской области
 
2017-04-28
В Кузнецке выбрали «Лучшую швею»
 Подведены итоги конкурса
 

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