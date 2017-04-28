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Семья Победы
Сегодня в Пензе
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Жители Пензенской области смогут рассказать о своей "Семье Победы" В рамках «Образовательного культурно – просветительского портала»Отечество.ру (http://ote4estvo.ru/) формируется уникальный раздел "Семья Победы". Любой желающий может прислать на портал историю своих родных и близких, которые пережили Великую Отечественную войну, рассказать о воинских и трудовых подвигах народа. Все истории будут опубликованы на сайте в разделе Семья Победы http://www.ote4estvo.ru/semya-pobedy/. Для публикации материала Вам нужно: Так же свои работы можно прислать на почту 9may@ote4estvo.ru.
Жители Пензенской области смогут рассказать о своей "Семье Победы"
В рамках «Образовательного культурно – просветительского портала»Отечество.ру (http://ote4estvo.ru/) формируется уникальный раздел "Семья Победы". Любой желающий может прислать на портал историю своих родных и близких, которые пережили Великую Отечественную войну, рассказать о воинских и трудовых подвигах народа.
Все истории будут опубликованы на сайте в разделе Семья Победы http://www.ote4estvo.ru/semya-pobedy/.
Для публикации материала Вам нужно:
Так же свои работы можно прислать на почту 9may@ote4estvo.ru.
Новость: Министерство образования Пензенской области 28 апреля 2017
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