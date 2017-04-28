Жители Пензенской области смогут рассказать о своей "Семье Победы"

В рамках «Образовательного культурно – просветительского портала»Отечество.ру (http://ote4estvo.ru/) формируется уникальный раздел "Семья Победы". Любой желающий может прислать на портал историю своих родных и близких, которые пережили Великую Отечественную войну, рассказать о воинских и трудовых подвигах народа.

Все истории будут опубликованы на сайте в разделе Семья Победы http://www.ote4estvo.ru/semya-pobedy/.

Для публикации материала Вам нужно:

1. Зарегистрироваться http://www.ote4estvo.ru/index.php?do=new_register;

2. Добавить публикацию http://www.ote4estvo.ru/addnews.html.

Так же свои работы можно прислать на почту 9may@ote4estvo.ru.