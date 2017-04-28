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Михаил Панюхин поздравил работников пожарной службы с профессиональным праздником
Сегодня в Пензе
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Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны! Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем пожарной охраны России! Сотрудники пожарной охраны выбрали главным делом своей жизни спасение попавших в беду людей. Борьба с огнем требует от них максимальной концентрации, высочайшего личного мужества и отваги, готовности к самопожертвованию. Доблесть, которую вы проявляете на пожарах, достойна самого глубокого уважения и высочайшего признания со стороны благодарных вам жителей. Пензенцы уверены, в том, что наши пожарные и спасатели готовы оказать профессиональную помощь в любое время, невзирая ни на какие сложности и опасности. Ваш труд – ежедневный подвиг во имя безопасности и благополучия граждан. На счету пензенских пожарных немало успешно проведенных спасательных работ и предотвращенных несчастных случаев, тысячи спасенных жизней. В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, достойное исполнение служебного долга, неизменную верность делу, которому вы посвятили свою жизнь. Дорогие друзья, желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, надежного плеча боевого товарища, семейного благополучия и дальнейших успехов в вашем нелегком и благородном труде! Начальник Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин.
Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны!
Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем пожарной охраны России!
Сотрудники пожарной охраны выбрали главным делом своей жизни спасение попавших в беду людей. Борьба с огнем требует от них максимальной концентрации, высочайшего личного мужества и отваги, готовности к самопожертвованию.
Доблесть, которую вы проявляете на пожарах, достойна самого глубокого уважения и высочайшего признания со стороны благодарных вам жителей. Пензенцы уверены, в том, что наши пожарные и спасатели готовы оказать профессиональную помощь в любое время, невзирая ни на какие сложности и опасности. Ваш труд – ежедневный подвиг во имя безопасности и благополучия граждан.
На счету пензенских пожарных немало успешно проведенных спасательных работ и предотвращенных несчастных случаев, тысячи спасенных жизней.
В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, достойное исполнение служебного долга, неизменную верность делу, которому вы посвятили свою жизнь.
Дорогие друзья, желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, надежного плеча боевого товарища, семейного благополучия и дальнейших успехов в вашем нелегком и благородном труде!
Начальник Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин.
Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 28 апреля 2017
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