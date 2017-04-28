Автопробег «Дорогами Бессмертного полка», организованный региональным отделением общественного движения «Бессмертный полк» совместно с региональным отделением ДОСААФ России, пройдет по территории Пензенской области 3 и 4 мая 2017 года.В автопробеге примут участие 15 легковых машин.



Пробег стартует 3 мая от здания ДОСААФ (г. Пенза, ул. Коммунистическая, 30). Короткий митинг у автомобиля ЗИС-5, в котором примут участие представители исполнительной и законодательной органов власти Пензенской области, начнется в 8:20.



Затем автомобили с флагами России, копиями знамени Победы, флагами ДОСААФ и Бессмертного Полка выедут по направлению к трассе М-5. На автодороге участники пробега разделятся на две колонны, которые поедут на запад и восток Пензенской области.



В маршруте автопробега – 18 городов и районных центров: Пенза, Мокшан, Нижний Ломов, Спасск, Вадинск, Земетчино, Башмаково, Белинский, Каменка, Сердобск, Городище, Никольск, Сосновоборск, Кузнецк, Русский Камешкир, Лопатино, Малая Сердоба, Колышлей.



В каждом районе участники пробега проведут митинги, возложат цветы и венки к монументам и местам захоронений участников Великой Отечественной войны.



В четверг, 4 мая, обе колонны объединятся в р. п. Колышлей и направятся в Пензу. Завершится автопробег в 17:00 у Монумента Воинской и Трудовой славы, где также пройдут торжественные мероприятия.

Новость: Администрация города Пензы 28 апреля 2017