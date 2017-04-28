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С учреждениями спорта обсудили противопожарную и антитеррористическую безопасности в праздники
Сегодня в Пензе
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В преддверии праздничных дней в учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, в целях обеспечения безопасности и предупреждения возможных террористических проявлений, проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками учреждений о противопожарной и антитеррористической безопасности в праздничные дни. Кроме того, обсудили порядок действий при получении информации об угрозе совершения террористического акта или возникновении нештатной ситуации угрожающей жизни и здоровью воспитанников и сотрудников учреждений.
В преддверии праздничных дней в учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, в целях обеспечения безопасности и предупреждения возможных террористических проявлений, проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками учреждений о противопожарной и антитеррористической безопасности в праздничные дни.
Кроме того, обсудили порядок действий при получении информации об угрозе совершения террористического акта или возникновении нештатной ситуации угрожающей жизни и здоровью воспитанников и сотрудников учреждений.
Новость: Администрация города Пензы 28 апреля 2017
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