С учреждениями спорта обсудили противопожарную и антитеррористическую безопасности в праздники

В преддверии праздничных дней в учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, в целях обеспечения безопасности и предупреждения возможных террористических проявлений, проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками учреждений о противопожарной и антитеррористической безопасности в праздничные дни.

Кроме того, обсудили порядок действий при получении информации об угрозе совершения террористического акта или возникновении нештатной ситуации угрожающей жизни и здоровью воспитанников и сотрудников учреждений.