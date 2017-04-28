Выезд пензенских спортсменов на всероссийский турнир по боксу класса «Б»

В Волжске (Республика Марий Эл) со 2 по 7 мая 2017 года будет проходить всероссийский турнир по боксу класса «Б», который соберет спортсменов из восьми регионов Российской Федерации. Среди участников — бойцы из Удмуртии, Башкирии, Татарстана, Санкт-Петербурга.

Пензенскую область на боксерском ринге представят воспитанники ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» — Даниил Кузин и Дмитрий Спивак. Спортсмены тренируются под руководством тренеров-преподавателей С.М.Ананьина и Р.А.Соболева.