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Выезд пензенских спортсменов на всероссийский турнир по боксу класса «Б»
Сегодня в Пензе
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В Волжске (Республика Марий Эл) со 2 по 7 мая 2017 года будет проходить всероссийский турнир по боксу класса «Б», который соберет спортсменов из восьми регионов Российской Федерации. Среди участников — бойцы из Удмуртии, Башкирии, Татарстана, Санкт-Петербурга. Пензенскую область на боксерском ринге представят воспитанники ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» — Даниил Кузин и Дмитрий Спивак. Спортсмены тренируются под руководством тренеров-преподавателей С.М.Ананьина и Р.А.Соболева.
В Волжске (Республика Марий Эл) со 2 по 7 мая 2017 года будет проходить всероссийский турнир по боксу класса «Б», который соберет спортсменов из восьми регионов Российской Федерации. Среди участников — бойцы из Удмуртии, Башкирии, Татарстана, Санкт-Петербурга.
Пензенскую область на боксерском ринге представят воспитанники ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» — Даниил Кузин и Дмитрий Спивак. Спортсмены тренируются под руководством тренеров-преподавателей С.М.Ананьина и Р.А.Соболева.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 28 апреля 2017
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