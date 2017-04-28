«Миллион добрых крышечек» подсчитают 29 апреля

Итоговое мероприятие акции «Миллион добрых крышечек для «Дома Вероники» пройдет 29 апреля на площади перед Домом молодежи. С 10.00 до 16.00 состоится сбор крышечек, их взвешивание и складирование в оборудованный бассейн для крышечек.

На крыльце Дома Молодежи будет оборудована информационная панель, на которой в режиме реального времени будут отражаться текущие лидеры по сбору крышечек в зачете образовательных организаций и в зачете муниципальных районов. Ведущий объявляет лидеров по результатам взвешивания. На протяжении акции – музыкальное сопровождение, игровая программа.

В 16.00-16.40 пройдет церемония подведения итогов. Слово для приветствия будет предоставлено руководителю проекта «Дом Вероники» Марии Львовой-Беловой, представителям Правительства Пензенской области, Министерства образования Пензенской области, организаторам акции.

Ведущий огласит итоги акции: общую массу собранных крышечек, победителей в зачете образовательных организаций, победителей в зачете муниципальных образований.