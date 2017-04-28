|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Миллион добрых крышечек» подсчитают 29 апреля
Сегодня в Пензе
|
Итоговое мероприятие акции «Миллион добрых крышечек для «Дома Вероники» пройдет 29 апреля на площади перед Домом молодежи. С 10.00 до 16.00 состоится сбор крышечек, их взвешивание и складирование в оборудованный бассейн для крышечек. На крыльце Дома Молодежи будет оборудована информационная панель, на которой в режиме реального времени будут отражаться текущие лидеры по сбору крышечек в зачете образовательных организаций и в зачете муниципальных районов. Ведущий объявляет лидеров по результатам взвешивания. На протяжении акции – музыкальное сопровождение, игровая программа. В 16.00-16.40 пройдет церемония подведения итогов. Слово для приветствия будет предоставлено руководителю проекта «Дом Вероники» Марии Львовой-Беловой, представителям Правительства Пензенской области, Министерства образования Пензенской области, организаторам акции. Ведущий огласит итоги акции: общую массу собранных крышечек, победителей в зачете образовательных организаций, победителей в зачете муниципальных образований.
Итоговое мероприятие акции «Миллион добрых крышечек для «Дома Вероники» пройдет 29 апреля на площади перед Домом молодежи. С 10.00 до 16.00 состоится сбор крышечек, их взвешивание и складирование в оборудованный бассейн для крышечек.
На крыльце Дома Молодежи будет оборудована информационная панель, на которой в режиме реального времени будут отражаться текущие лидеры по сбору крышечек в зачете образовательных организаций и в зачете муниципальных районов. Ведущий объявляет лидеров по результатам взвешивания. На протяжении акции – музыкальное сопровождение, игровая программа.
В 16.00-16.40 пройдет церемония подведения итогов. Слово для приветствия будет предоставлено руководителю проекта «Дом Вероники» Марии Львовой-Беловой, представителям Правительства Пензенской области, Министерства образования Пензенской области, организаторам акции.
Ведущий огласит итоги акции: общую массу собранных крышечек, победителей в зачете образовательных организаций, победителей в зачете муниципальных образований.
Новость: Министерство образования Пензенской области 28 апреля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru