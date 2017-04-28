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Шествие «Бессмертного полка» в пятый раз пройдет в Пензе на День Победы
Сегодня в Пензе
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По предварительным данным администрации г. Пензы, 9 Мая в колонну встанут около 20 тысяч потомков и родственников участников Великой Отечественной войны. Формирование колонны «Бессмертный полк» начнется в 9:00 на ул. Коммунистической. Колонна начнет движение по проспекту Победы до магазина «Василёк», далее повернет и проследует по проспекту Победы до улицы Карпинского. Здесь колонна разделится на 2 части. Одна часть продолжит движение по улице Карпинского, другая проследует вокруг монумента Воинской и Трудовой славы и дойдет до ул. Ленина. Организатором акции в 2017 году выступает Пензенское региональное отделение Общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». Подробности о подготовке акции «Бессмертный полк» и ее проведении, а также о пунктах изготовления плакатов с фотографиями родственников – участников Великой Отечественной войны можно узнать по круглосуточному телефону Всероссийской горячей линии 8-800-500-46-49.
По предварительным данным администрации г. Пензы, 9 Мая в колонну встанут около 20 тысяч потомков и родственников участников Великой Отечественной войны.
Формирование колонны «Бессмертный полк» начнется в 9:00 на ул. Коммунистической. Колонна начнет движение по проспекту Победы до магазина «Василёк», далее повернет и проследует по проспекту Победы до улицы Карпинского. Здесь колонна разделится на 2 части. Одна часть продолжит движение по улице Карпинского, другая проследует вокруг монумента Воинской и Трудовой славы и дойдет до ул. Ленина.
Организатором акции в 2017 году выступает Пензенское региональное отделение Общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».
Подробности о подготовке акции «Бессмертный полк» и ее проведении, а также о пунктах изготовления плакатов с фотографиями родственников – участников Великой Отечественной войны можно узнать по круглосуточному телефону Всероссийской горячей линии 8-800-500-46-49.
Новость: Правительство Пензенской области 28 апреля 2017
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