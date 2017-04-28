ГБУ ПО «Лесопожарный центр» предупреждает быть осторожными с открытым огнем на природе

В область пришла сухая и теплая погода при сильном порывистом ветре, в этих условиях на пульт региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Пензенской области поступил сигнал о возгорании в лесном фонде на территории Кузнецкого лесничества (по предварительной причине из – за обрыва проводов ЛЭП). Информация о лесном пожаре была передана в ПХС – 3го типа ГБУ ПО «Лесопожарный центр», сотрудники которой своевременно отреагировали на сигнал и выехали к месту возгорания, кроме этого содействие в тушении пожара оказали работники лесничества и арендатор лесного участка.

Благодаря быстрым и слаженным действиям всех привлеченных сил удалось в короткий срок локализовать, а затем ликвидировать низовой пожар на площади 0,2 га. Ущерб лесному фонду причинён не был.

Так же 27 апреля в с. Безводное Пензенского района произошел пожар в результате чего, огнем было уничтожено 6 дачных участков и возникла угроза лесному фонду.

Благодаря оперативным действиям сотрудников «Лесопожарного центра», работников Ахунского – Ленинского и Шемышейского лесничеств удалось ликвидировать угрозу перехода пожара в лес.

ГБУ ПО «Лесопожарный центр» обращается ко всем жителям и гостям Сурского края, быть осторожными с открытым огнем на природе. Не разводите костры в лесу, не жгите сухую траву. Если вы стали свидетелем огня в лесу – НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО передайте информацию в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Пензенской области по единому телефонному номеру 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или по номеру 8(8412) 628-450, а так же можете скачать с сайта учреждения на свой смартфон приложение «Берегите лес». Ежегодно на территории России горят сотни тысяч гектаров леса. Не оставайтесь равнодушными.