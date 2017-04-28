В пос.Ахуны глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Вячеславович Денисов принял участие в Городском слете ветеранов «Ахуны в солдатской шинели». Мероприятие началось церемонией возложения венков и цветов у памятника в сквере, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В слете приняли участие председатель Пензенской региональной общественной организации помощи семьям военнослужащих «Солдатская мать» Людмила Плятцева, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Пензенской области Сергей Цигвинцев, председатель одноименного городского Совета ветеранов, ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Владимир Керханаджев, председатель Совета ветеранов Железнодорожного района Сергей Липатов, депутат Пензенской городской Думы по округу № 19, директор школы № 77 Юрий Прошкин, председатель Совета общественности пос. Ахуны Петр Позубенков, директор школы № 19 Юрий Романов, представители общественности и жители пос. Ахуны Железнодорожного района.

В ходе мероприятия участники посетили выставку книг «Ахуны в солдатской шинели», организованную педагогами школы № 19, посетили школьный музей. Дети подарили ветеранам и участникам слета праздничный концерт.

Новость: Администрация города Пензы 28 апреля 2017