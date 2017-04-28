Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 29 апреля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Межрегиональная конференция по урологии привлекла внимание более 300 специалистов
Сегодня в Пензе
 

Научно-практическая  конференция «Актуальные вопросы урологии. Эндокринологические и гинекологические аспекты урологического здоровья» состоялась на базе Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко.  
 
Участие в работе конференции приняли более 300 человек,  среди которых врачи-урологи, нефрологи, гинекологи, врачи общей практики, терапевты, эндокринологи,  а также ведущие специалисты в сфере урологии из Пензы, Москвы, Саратова, Краснодара и республики Мордовия.

В рамках конференции были рассмотрены актуальные направления  урологической службы. Широкое освещение получили  вопросы воспалительных заболеваний мочевыводящих путей, семейного бесплодия, СНМП, нейроурологии, заболевания предстательной железы.

«Благодаря подобным конференциям  мы обмениваемся опытом с коллегами из разных регионов РФ, обсуждаем вопросы и возможность совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи, больным урологического профиля», - поясняет  главный уролог Пензенской области, заведующий отделением урологии № 2  Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко, член правления Российского общества урологов Михаил Миронов. 

Площадкой для проведения подобного мероприятия научно-практической направленности Пензенская область выбрана не случайно. «Сегодня мы имеем одни из лучших показателей по нашему направлению», - говорит Михаил Анатольевич. - В частности, благодаря созданию в 2008 году областного уро-андрологического центра на базе областной, мы внедрили в практику и успешно тиражируем более 80 новых видом оперативных вмешательств по профилю «урология».

«Кроме того, за последние 5-7 лет пензенские врачи, стали узнаваемы в других регионах страны, что, безусловно, свидетельствует о повышении квалификации  наших специалистов», - добавляет Михаил Миронов.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 28 апреля 2017
2017-04-28
Межрегиональная конференция по урологии привлекла внимание более 300 специалистов
 Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы урологии. Эндокринологические и гинекологические аспекты урологического здоровья» состоялась на базе Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко
 
2017-04-28
«Ахуны в солдатской шинели»
 Состоялся городской слет ветеранов
 
2017-04-28
ГБУ ПО «Лесопожарный центр» предупреждает быть осторожными с открытым огнем на природе
 В область пришла сухая и теплая погода
 
2017-04-28
Шествие «Бессмертного полка» в пятый раз пройдет в Пензе на День Победы
 В шествии ожидается участие около 20 тысяч человек
 
2017-04-28
«Миллион добрых крышечек» подсчитают 29 апреля
 Состоится сбор крышечек, их взвешивание и складирование в оборудованный бассейн для крышечек
 
2017-04-28
Выезд пензенских спортсменов на всероссийский турнир по боксу класса «Б»
 Пензенскую область на боксерском ринге представят воспитанники ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» — Даниил Кузин и Дмитрий Спивак
 
2017-04-28
С учреждениями спорта обсудили противопожарную и антитеррористическую безопасности в праздники
 В преддверии праздничных дней
 
2017-04-28
«Дорогами Бессмертного полка»
 Автопробег пройдет по Пензенской области 3 и 4 мая
 
2017-04-28
Михаил Панюхин поздравил работников пожарной службы с профессиональным праздником
 Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем пожарной охраны России
 
2017-04-28
Семья Победы
 Жители Пензенской области смогут рассказать о своих близких, которые пережили Великую Отечественную войну
 
2017-04-28
XV Всероссийский турнир по греко-римской борьбе
 В соревнованиях примут участие пензенские борцы
 
2017-04-28
Виктор Кувайцев поручил провести ремонт дороги, ведущей в город Заречный
 Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел объезд по городу, в ходе которого посетил несколько объектов
 
2017-04-28
Лучшим воспитателем Пензенской области стала Маргарита Ежова из Пензы
 В Институте регионального развития Пензенской области прошел заключительный тур областного этапа
 
2017-04-28
«Окские клинки»
 Пензенские юные фехтовальщики примут участие во всероссийских турнирах
 
2017-04-28
Двежение по улице Московской будет временно изменено
 Схема предусматривает временное ограничение стоянки и прекращение движения автотранспортных средств
 

Новости партнеров
 
На сайте: 39ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru