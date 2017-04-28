Межрегиональная конференция по урологии привлекла внимание более 300 специалистов

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы урологии. Эндокринологические и гинекологические аспекты урологического здоровья» состоялась на базе Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко.



Участие в работе конференции приняли более 300 человек, среди которых врачи-урологи, нефрологи, гинекологи, врачи общей практики, терапевты, эндокринологи, а также ведущие специалисты в сфере урологии из Пензы, Москвы, Саратова, Краснодара и республики Мордовия.



В рамках конференции были рассмотрены актуальные направления урологической службы. Широкое освещение получили вопросы воспалительных заболеваний мочевыводящих путей, семейного бесплодия, СНМП, нейроурологии, заболевания предстательной железы.



«Благодаря подобным конференциям мы обмениваемся опытом с коллегами из разных регионов РФ, обсуждаем вопросы и возможность совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи, больным урологического профиля», - поясняет главный уролог Пензенской области, заведующий отделением урологии № 2 Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко, член правления Российского общества урологов Михаил Миронов.



Площадкой для проведения подобного мероприятия научно-практической направленности Пензенская область выбрана не случайно. «Сегодня мы имеем одни из лучших показателей по нашему направлению», - говорит Михаил Анатольевич. - В частности, благодаря созданию в 2008 году областного уро-андрологического центра на базе областной, мы внедрили в практику и успешно тиражируем более 80 новых видом оперативных вмешательств по профилю «урология».



«Кроме того, за последние 5-7 лет пензенские врачи, стали узнаваемы в других регионах страны, что, безусловно, свидетельствует о повышении квалификации наших специалистов», - добавляет Михаил Миронов.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 28 апреля 2017