Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вместе с главой администрации Пензы Виктором Кувайцевым приняли участие в благоустройстве «Сквера Бессмертного полка»

В Пензе прошел общегородской субботник, собравший для работ по благоустройству более 20 тысяч человек, в том числе представителей областной и городской власти.

Так, в «Сквере Бессмертного полка» губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вместе с главой администрации Пензы Виктором Кувайцевым и другими официальными лицами проводили работы по озеленению данной зоны отдыха, а именно посадке саженцев деревьев, выращенных силами МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».

В общей сложности в сквере было посажено 30 деревьев, среди них: ели, липы и рябины.

- Инициаторами в создании «Сквера Бессмертного полка» выступили сами жители, а мы эту идею поддержали, - сообщил Виктор Кувайцев. – К тому же, с прошлого года мы стараемся придерживаться выбранной концепции, направленной на создание «зеленых зон». В Пензе такие места есть, все, что от нас требуется – приводить их в порядок и поддерживать в чистоте.

Подводя итоги месячника по благоустройству, Виктор Николаевич отметил, что работа была проделана колоссальная: «Город заметно преобразился, стал уютнее. Хочется выразить большую благодарность всем, кто принимал участие в месячнике». Также он напомнил, что в рамках месячника по благоустройству объявлялся конкурс среди районов на самую чистую территорию, по итогам которого 1-е место занял Октябрьский район: «В качестве приза он получит миллион рублей на благоустройство». За 2-е место Железнодорожному району достанется 750 тысяч рублей, а, разделившим 3-е место, Первомайскому и Ленинскому – по 500 тысяч рублей.

Кроме того, в этот день глава администрации города рассказал главе региона о планах по развитию «Сквера Бессмертного полка»: «В настоящее осуществляется укладка тротуарной плитки. В дальнейшем здесь будет установлена фотоэкспозиция «Бессмертный полк в Пензе», изображения на которой будут периодически меняться».