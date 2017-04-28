Все сотрудники Управления ЖКХ и ГЗН региона приняли участие в областном субботнике

«Проведение субботников – хорошая традиция. Наш коллектив присоединился к весенней акции, которая проходит по всей области. Мы должны сделать наш край чище и лучше. Примечательно, что наши сотрудники работают с хорошим настроением», – сказал начальник отдела правовой, кадровой и административной работы Управления Анатолий Вилков.

Весь коллектив вооружился рабочим инструментом – лопатами, граблями, метлами и пакетами для сбора мусора. Солнечная погода способствовала дружной работе и хорошему настроению.

После работ на воздухе работники Управления произвели уборку в кабинетах.