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Все сотрудники Управления ЖКХ и ГЗН региона приняли участие в областном субботнике
Сегодня в Пензе
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«Проведение субботников – хорошая традиция. Наш коллектив присоединился к весенней акции, которая проходит по всей области. Мы должны сделать наш край чище и лучше. Примечательно, что наши сотрудники работают с хорошим настроением», – сказал начальник отдела правовой, кадровой и административной работы Управления Анатолий Вилков. Весь коллектив вооружился рабочим инструментом – лопатами, граблями, метлами и пакетами для сбора мусора. Солнечная погода способствовала дружной работе и хорошему настроению. После работ на воздухе работники Управления произвели уборку в кабинетах.
«Проведение субботников – хорошая традиция. Наш коллектив присоединился к весенней акции, которая проходит по всей области. Мы должны сделать наш край чище и лучше. Примечательно, что наши сотрудники работают с хорошим настроением», – сказал начальник отдела правовой, кадровой и административной работы Управления Анатолий Вилков.
Весь коллектив вооружился рабочим инструментом – лопатами, граблями, метлами и пакетами для сбора мусора. Солнечная погода способствовала дружной работе и хорошему настроению.
После работ на воздухе работники Управления произвели уборку в кабинетах.
Новость: Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области 29 апреля 2017
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