В рамках декады правовой грамотности на базе МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы прошел семинар-практикум «Права и обязанности несовершеннолетних».

Участниками мероприятия стали студенты ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж». Ребята работали как командами, так и самостоятельно: отвечали на правовые вопросы, отслеживали, как меняется состав прав и обязанностей ребенка от рождения до совершеннолетия, знакомились со статьями КОАП РФ и УК РФ, за нарушение которых несовершеннолетние граждане несут ответственность, а также с видами наказаний, которые могут налагаться на несовершеннолетних граждан.

Специалистами молодежного центра «Юность» и приглашенными гостями были подняты вопросы об административной и уголовной ответственности молодежи и подростков за такие правонарушения как заведомо ложное сообщение о теракте, за вандализм, экстремизм, пропаганду атрибутики и символики, запрещенных федеральными законами.

О пользовании интернет ресурсами в правовых рамках рассказала сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Ермолаева Юлия Ивановна. Также Юлия Ивановна отметила, что для молодых людей важно развивать свое правосознание, иметь активную гражданскую позицию и быть примером для следующих поколений.

В итоге, каждый участник унес с собой золотое правило нравственности Хилона: «Не делай никому того, что ты не хочешь, чтобы было сделано тебе».