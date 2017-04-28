Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 29 апреля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
«Права и обязанности несовершеннолетних»
Сегодня в Пензе
 

В рамках декады правовой грамотности на базе МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы прошел семинар-практикум «Права и обязанности несовершеннолетних».

Участниками мероприятия стали студенты ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж». Ребята работали как командами, так и самостоятельно: отвечали на правовые вопросы, отслеживали, как меняется состав прав и обязанностей ребенка от рождения до совершеннолетия, знакомились со статьями КОАП РФ и УК РФ, за нарушение которых несовершеннолетние граждане несут ответственность, а также с видами наказаний, которые могут налагаться на несовершеннолетних граждан.

Специалистами молодежного центра «Юность» и приглашенными гостями были подняты вопросы об административной и уголовной ответственности молодежи и подростков за такие правонарушения как заведомо ложное сообщение о теракте, за вандализм, экстремизм, пропаганду атрибутики и символики, запрещенных федеральными законами.

О пользовании интернет ресурсами в правовых рамках рассказала сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Ермолаева Юлия Ивановна. Также Юлия Ивановна отметила, что для молодых людей важно развивать свое правосознание, иметь активную гражданскую позицию и быть примером для следующих поколений.

В итоге, каждый участник унес с собой золотое правило нравственности Хилона: «Не делай никому того, что ты не хочешь, чтобы было сделано тебе».

Новость: Администрация города Пензы 29 апреля 2017
2017-04-29
На площади им. В.И. Ленина состоялось праздничное открытие ярмарки товаров местного производства «Сезон уДАЧИ»
 Это событие посетили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и другие официальные лица
 
2017-04-29
Ветеранов поздравили с наступающим праздником
 Пожилые люди с удовольствием рассказали подросткам о жизни в годы войны и показали фотографии из своего семейного архива
 
2017-04-29
В Бековском районе проверили ход субботника
 В мероприятиях принимали участие работники бюджетной сферы, организации и предприятия поселка, школа искусств, учащиеся школ, ПТУ, а также активное население поселка
 
2017-04-29
«Права и обязанности несовершеннолетних»
 В Пензе состоялся семинар в рамках декады правовой грамотности
 
2017-04-29
Все сотрудники Управления ЖКХ и ГЗН региона приняли участие в областном субботнике
 Солнечная погода способствовала дружной работе и хорошему настроению
 
2017-04-29
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вместе с главой администрации Пензы Виктором Кувайцевым приняли участие в благоустройстве «Сквера Бессмертного полка»
 В Пензе прошел общегородской субботник
 
2017-04-28
Межрегиональная конференция по урологии привлекла внимание более 300 специалистов
 Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы урологии. Эндокринологические и гинекологические аспекты урологического здоровья» состоялась на базе Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко
 
2017-04-28
«Ахуны в солдатской шинели»
 Состоялся городской слет ветеранов
 
2017-04-28
ГБУ ПО «Лесопожарный центр» предупреждает быть осторожными с открытым огнем на природе
 В область пришла сухая и теплая погода
 
2017-04-28
Шествие «Бессмертного полка» в пятый раз пройдет в Пензе на День Победы
 В шествии ожидается участие около 20 тысяч человек
 
2017-04-28
«Миллион добрых крышечек» подсчитают 29 апреля
 Состоится сбор крышечек, их взвешивание и складирование в оборудованный бассейн для крышечек
 
2017-04-28
Выезд пензенских спортсменов на всероссийский турнир по боксу класса «Б»
 Пензенскую область на боксерском ринге представят воспитанники ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» — Даниил Кузин и Дмитрий Спивак
 
2017-04-28
С учреждениями спорта обсудили противопожарную и антитеррористическую безопасности в праздники
 В преддверии праздничных дней
 
2017-04-28
«Дорогами Бессмертного полка»
 Автопробег пройдет по Пензенской области 3 и 4 мая
 
2017-04-28
Михаил Панюхин поздравил работников пожарной службы с профессиональным праздником
 Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем пожарной охраны России
 

Новости партнеров
 
На сайте: 46ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru