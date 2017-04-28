|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В Бековском районе проверили ход субботника
Сегодня в Пензе
|
Начальником Управления ЖКХ и ГЗН региона Михаилом Панюхиным и главой Бековского района Олегом Рачковым проведена инспекторская проверка Бековского района по проведению субботника по санитарной очистке и благоустройству территорий. В период прохождения субботника были обследованы: р.п. Беково, с. Вертуновка, п. Сахзавод, с. Миткирей, с. Затолокино. В мероприятиях принимали участие работники бюджетной сферы, организации и предприятия поселка, школа искусств, учащиеся школ, ПТУ, а также активное население поселка. В мероприятии приняло участие более 1450 человек. К уборке дворов, улиц, кладбищ привлечено 18 единиц техники. Ликвидировано 3 несанкционированные свалки. Посажено 65 каштанов.
Начальником Управления ЖКХ и ГЗН региона Михаилом Панюхиным и главой Бековского района Олегом Рачковым проведена инспекторская проверка Бековского района по проведению субботника по санитарной очистке и благоустройству территорий.
В период прохождения субботника были обследованы: р.п. Беково, с. Вертуновка, п. Сахзавод, с. Миткирей, с. Затолокино.
В мероприятиях принимали участие работники бюджетной сферы, организации и предприятия поселка, школа искусств, учащиеся школ, ПТУ, а также активное население поселка.
В мероприятии приняло участие более 1450 человек. К уборке дворов, улиц, кладбищ привлечено 18 единиц техники. Ликвидировано 3 несанкционированные свалки. Посажено 65 каштанов.
Новость: Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области 29 апреля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru