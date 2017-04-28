В Бековском районе проверили ход субботника

Начальником Управления ЖКХ и ГЗН региона Михаилом Панюхиным и главой Бековского района Олегом Рачковым проведена инспекторская проверка Бековского района по проведению субботника по санитарной очистке и благоустройству территорий. В период прохождения субботника были обследованы: р.п. Беково, с. Вертуновка, п. Сахзавод, с. Миткирей, с. Затолокино. В мероприятиях принимали участие работники бюджетной сферы, организации и предприятия поселка, школа искусств, учащиеся школ, ПТУ, а также активное население поселка. В мероприятии приняло участие более 1450 человек. К уборке дворов, улиц, кладбищ привлечено 18 единиц техники. Ликвидировано 3 несанкционированные свалки. Посажено 65 каштанов. Новость: Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области 29 апреля 2017