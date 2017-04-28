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 Суббота, 29 апреля 2017
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Ветеранов поздравили с наступающим праздником
Сегодня в Пензе
 

С 24 по 28 апреля 2017 года муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Первомайского района города Пензы проводилась акция «Поздравь ветерана».

В рамках акции, приуроченной к празднованию 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, волонтеры школ №№ 60, 69, 28 и № 62/75 под руководством педагогов и при содействии специалистов центра поздравили ветеранов с наступающим праздником, исполнили песни, прочли стихи и вручили памятные подарки. Пожилые люди с удовольствием рассказали подросткам о жизни в годы войны и показали фотографии из своего семейного архива.

Новость: Администрация города Пензы 29 апреля 2017
2017-04-29
На площади им. В.И. Ленина состоялось праздничное открытие ярмарки товаров местного производства «Сезон уДАЧИ»
 Это событие посетили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и другие официальные лица
 
2017-04-29
Ветеранов поздравили с наступающим праздником
 Пожилые люди с удовольствием рассказали подросткам о жизни в годы войны и показали фотографии из своего семейного архива
 
2017-04-29
В Бековском районе проверили ход субботника
 В мероприятиях принимали участие работники бюджетной сферы, организации и предприятия поселка, школа искусств, учащиеся школ, ПТУ, а также активное население поселка
 
2017-04-29
«Права и обязанности несовершеннолетних»
 В Пензе состоялся семинар в рамках декады правовой грамотности
 
2017-04-29
Все сотрудники Управления ЖКХ и ГЗН региона приняли участие в областном субботнике
 Солнечная погода способствовала дружной работе и хорошему настроению
 
2017-04-29
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вместе с главой администрации Пензы Виктором Кувайцевым приняли участие в благоустройстве «Сквера Бессмертного полка»
 В Пензе прошел общегородской субботник
 
2017-04-28
Межрегиональная конференция по урологии привлекла внимание более 300 специалистов
 Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы урологии. Эндокринологические и гинекологические аспекты урологического здоровья» состоялась на базе Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко
 
2017-04-28
«Ахуны в солдатской шинели»
 Состоялся городской слет ветеранов
 
2017-04-28
ГБУ ПО «Лесопожарный центр» предупреждает быть осторожными с открытым огнем на природе
 В область пришла сухая и теплая погода
 
2017-04-28
Шествие «Бессмертного полка» в пятый раз пройдет в Пензе на День Победы
 В шествии ожидается участие около 20 тысяч человек
 
2017-04-28
«Миллион добрых крышечек» подсчитают 29 апреля
 Состоится сбор крышечек, их взвешивание и складирование в оборудованный бассейн для крышечек
 
2017-04-28
Выезд пензенских спортсменов на всероссийский турнир по боксу класса «Б»
 Пензенскую область на боксерском ринге представят воспитанники ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» — Даниил Кузин и Дмитрий Спивак
 
2017-04-28
С учреждениями спорта обсудили противопожарную и антитеррористическую безопасности в праздники
 В преддверии праздничных дней
 
2017-04-28
«Дорогами Бессмертного полка»
 Автопробег пройдет по Пензенской области 3 и 4 мая
 
2017-04-28
Михаил Панюхин поздравил работников пожарной службы с профессиональным праздником
 Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем пожарной охраны России
 

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