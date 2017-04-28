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Ветеранов поздравили с наступающим праздником
Сегодня в Пензе
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С 24 по 28 апреля 2017 года муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Первомайского района города Пензы проводилась акция «Поздравь ветерана». В рамках акции, приуроченной к празднованию 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, волонтеры школ №№ 60, 69, 28 и № 62/75 под руководством педагогов и при содействии специалистов центра поздравили ветеранов с наступающим праздником, исполнили песни, прочли стихи и вручили памятные подарки. Пожилые люди с удовольствием рассказали подросткам о жизни в годы войны и показали фотографии из своего семейного архива.
С 24 по 28 апреля 2017 года муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Первомайского района города Пензы проводилась акция «Поздравь ветерана».
В рамках акции, приуроченной к празднованию 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, волонтеры школ №№ 60, 69, 28 и № 62/75 под руководством педагогов и при содействии специалистов центра поздравили ветеранов с наступающим праздником, исполнили песни, прочли стихи и вручили памятные подарки. Пожилые люди с удовольствием рассказали подросткам о жизни в годы войны и показали фотографии из своего семейного архива.
Новость: Администрация города Пензы 29 апреля 2017
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