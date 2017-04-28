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На площади им. В.И. Ленина состоялось праздничное открытие ярмарки товаров местного производства «Сезон уДАЧИ»
Сегодня в Пензе
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На площади им. В.И. Ленина состоялось праздничное открытие ярмарки товаров местного производства «Сезон уДАЧИ», организованное в преддверии начала дачного сезона и садовых работ. Это событие посетили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и другие официальные лица. В ходе знакомства с представленными товарами Виктор Кувайцев отметил широкий ассортимент и высокий спрос на продукцию. - Такие ярмарки нужны жителям, и это в очередной раз доказывает количество пришедших. Мы и в дальнейшем будем продолжать работу в данном направлении, ведь ярмарки товаров местных производителей в Пензе очень востребованы», - подчеркнул он. Сегодня на ярмарке «Сезон уДАЧИ» представлены высококачественный семенной материал картофеля, овощей; рассада, саженцы плодовых и ягодных культур; эффективные минеральные удобрения и средства защиты растений; сельхозтехника, оборудование для дачных и садовых работ, теплицы, парники, оборудование для полива и ухода за растениями. Кроме того, материалы для благоустройства участков: все для работ по ландшафтному дизайну, цветового оформления, комфортного загородного отдыха.
На площади им. В.И. Ленина состоялось праздничное открытие ярмарки товаров местного производства «Сезон уДАЧИ», организованное в преддверии начала дачного сезона и садовых работ.
Это событие посетили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и другие официальные лица.
В ходе знакомства с представленными товарами Виктор Кувайцев отметил широкий ассортимент и высокий спрос на продукцию.
- Такие ярмарки нужны жителям, и это в очередной раз доказывает количество пришедших. Мы и в дальнейшем будем продолжать работу в данном направлении, ведь ярмарки товаров местных производителей в Пензе очень востребованы», - подчеркнул он.
Сегодня на ярмарке «Сезон уДАЧИ» представлены высококачественный семенной материал картофеля, овощей; рассада, саженцы плодовых и ягодных культур; эффективные минеральные удобрения и средства защиты растений; сельхозтехника, оборудование для дачных и садовых работ, теплицы, парники, оборудование для полива и ухода за растениями. Кроме того, материалы для благоустройства участков: все для работ по ландшафтному дизайну, цветового оформления, комфортного загородного отдыха.
Новость: Администрация города Пензы 29 апреля 2017
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