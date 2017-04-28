На площади им. В.И. Ленина состоялось праздничное открытие ярмарки товаров местного производства «Сезон уДАЧИ», организованное в преддверии начала дачного сезона и садовых работ.

Это событие посетили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и другие официальные лица.

В ходе знакомства с представленными товарами Виктор Кувайцев отметил широкий ассортимент и высокий спрос на продукцию.

- Такие ярмарки нужны жителям, и это в очередной раз доказывает количество пришедших. Мы и в дальнейшем будем продолжать работу в данном направлении, ведь ярмарки товаров местных производителей в Пензе очень востребованы», - подчеркнул он.

Сегодня на ярмарке «Сезон уДАЧИ» представлены высококачественный семенной материал картофеля, овощей; рассада, саженцы плодовых и ягодных культур; эффективные минеральные удобрения и средства защиты растений; сельхозтехника, оборудование для дачных и садовых работ, теплицы, парники, оборудование для полива и ухода за растениями. Кроме того, материалы для благоустройства участков: все для работ по ландшафтному дизайну, цветового оформления, комфортного загородного отдыха.

В рамках фестиваля работу осуществляла зона консультаций, где желающие получали квалифицированные консультации по вопросам развития отраслей АПК, развитию садоводческих хозяйств, по юридическим, земельным вопросам, вопросам в области ветеринарного надзора.