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Во всех поселениях Неверкинского района состоялся общероссийский субботник
Сегодня в Пензе
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Субботник проводился в преддверии Праздника весны и труда. Проводились работы по очистке улиц от мусора, листвы, веток, посадке деревьев. В субботнике приняли участие коллективы предприятий и организаций независимо от формы собственности, учащиеся школ и все неравнодушные граждане. Работники бюджетной сферы очистили от веток и мусора прилегающую территорию вьезда в с. Неверкино.
Субботник проводился в преддверии Праздника весны и труда. Проводились работы по очистке улиц от мусора, листвы, веток, посадке деревьев. В субботнике приняли участие коллективы предприятий и организаций независимо от формы собственности, учащиеся школ и все неравнодушные граждане.
Работники бюджетной сферы очистили от веток и мусора прилегающую территорию вьезда в с. Неверкино.
Новость: Администрация Неверкенского района 29 апреля 2017
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