Во всех поселениях Неверкинского района состоялся общероссийский субботник

Субботник проводился в преддверии Праздника весны и труда. Проводились работы по очистке улиц от мусора, листвы, веток, посадке деревьев. В субботнике приняли участие коллективы предприятий и организаций независимо от формы собственности, учащиеся школ и все неравнодушные граждане.

Работники бюджетной сферы очистили от веток и мусора прилегающую территорию вьезда в с. Неверкино.