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Все образовательные учреждения Кузнецкого района приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике
Сегодня в Пензе
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Были организованы акции и мероприятия по уборке территорий образовательных учреждений, детских и спортивных площадок, памятных мест, по посадке кустарников и деревьев. Проводились ремонт, побелка бордюров, цоколя здания, покраска оборудования спортивных площадок, работы по улучшению садово-паркового комплекса: обрезка кустарника, побелка стволов деревьев, оформление клумб. Организованы работы в школьных теплицах.
Были организованы акции и мероприятия по уборке территорий образовательных учреждений, детских и спортивных площадок, памятных мест, по посадке кустарников и деревьев.
Проводились ремонт, побелка бордюров, цоколя здания, покраска оборудования спортивных площадок, работы по улучшению садово-паркового комплекса: обрезка кустарника, побелка стволов деревьев, оформление клумб.
Организованы работы в школьных теплицах.
Новость: Администрация Кузнецкого района 29 апреля 2017
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