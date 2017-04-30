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В муниципальных образованиях Сосновоборского района проведен субботник
Сегодня в Пензе
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В муниципальных образованиях Сосновоборского района в рамках месячника по благоустройству территорий проведен субботник по благоустройству и очистке территорий населенных пунктов Сосновоборского района в рамках акции "Всероссийский субботник".
В муниципальных образованиях Сосновоборского района в рамках месячника по благоустройству территорий проведен субботник по благоустройству и очистке территорий населенных пунктов Сосновоборского района в рамках акции "Всероссийский субботник".
Новость: Администрация Сосновоборского района 29 апреля 2017
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