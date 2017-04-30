В муниципальных образованиях Сосновоборского района проведен субботник

В муниципальных образованиях Сосновоборского района в рамках месячника по благоустройству территорий проведен субботник по благоустройству и очистке территорий населенных пунктов Сосновоборского района в рамках акции "Всероссийский субботник".



Выполнялись работы по очистке территорий от накопившегося мусора, ликвидировались несанкционированные свалки, приводились в порядок газоны, кладбища, вырубались сухостойные деревья и кустарники.

Новость: Администрация Сосновоборского района 29 апреля 2017