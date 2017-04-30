В Никольском районе прошел субботник

Никольский район принял участие во Всероссийском субботнике, а также в экологической акции "Зеленая Весна".

В субботнике приняли участие предприятия и организации различных форм собственности общей численностью около 9 тысяч человек.

В ходе мероприятий выполнены работы по уборке территорий, приведению фасадов зданий и учреждений в надлежащий вид, уборке мусора вдоль автомобильных дорог, территорий кладбищ. Также в рамках субботника очищены прибрежные зоны рек и прудов, лесополосы и территории родников.

К уборке было привлечено 54 единицы техники. Площадь убранной территории составила более 166 тысяч квадратных метров, ликвидированы 3 несанкционированные свалки, посажено 180 деревьев и кустов.

Субботник прошел на территории всех муниципальных образований района.