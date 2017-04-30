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В Никольском районе прошел субботник
Сегодня в Пензе
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Никольский район принял участие во Всероссийском субботнике, а также в экологической акции "Зеленая Весна". В субботнике приняли участие предприятия и организации различных форм собственности общей численностью около 9 тысяч человек. В ходе мероприятий выполнены работы по уборке территорий, приведению фасадов зданий и учреждений в надлежащий вид, уборке мусора вдоль автомобильных дорог, территорий кладбищ. Также в рамках субботника очищены прибрежные зоны рек и прудов, лесополосы и территории родников. К уборке было привлечено 54 единицы техники. Площадь убранной территории составила более 166 тысяч квадратных метров, ликвидированы 3 несанкционированные свалки, посажено 180 деревьев и кустов. Субботник прошел на территории всех муниципальных образований района.
Никольский район принял участие во Всероссийском субботнике, а также в экологической акции "Зеленая Весна".
В субботнике приняли участие предприятия и организации различных форм собственности общей численностью около 9 тысяч человек.
В ходе мероприятий выполнены работы по уборке территорий, приведению фасадов зданий и учреждений в надлежащий вид, уборке мусора вдоль автомобильных дорог, территорий кладбищ. Также в рамках субботника очищены прибрежные зоны рек и прудов, лесополосы и территории родников.
К уборке было привлечено 54 единицы техники. Площадь убранной территории составила более 166 тысяч квадратных метров, ликвидированы 3 несанкционированные свалки, посажено 180 деревьев и кустов.
Субботник прошел на территории всех муниципальных образований района.
Новость: Администрация Никольского района 29 апреля 2017
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