В Лопатинском районе состоялся субботник по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов, а также приуроченный к этому же дню, в рамках Всероссийской акции «Зеленая Весна-2017», экологический субботник. В ходе субботника были выполнены работы по благоустройству территорий организаций, парков, скверов, домовладений.

В субботнике приняло участие около двух с половиной тысяч человек. Было привлечено 22 единицы техники. Площадь убранных территорий составила 77 тысяч квадратных метров, вывезено 115 кубических метров бытового мусора. Очищено от мусора 10 кладбищ. В рамках экологического субботника высажено около 300 деревьев и кустарников.

В субботнике приняли активное участие работники администраций, учреждений и организаций района, школьники, предприниматели, жители сел.

100% явку на субботнике составили, во главе с руководителем Ришатом Алтынбаевым, работники администрации Лопатинского района.

Работу по благоустройству на территории Лопатинского района осмотрел Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин.

Ришат Алтынбаев и Евгений Трошин приняли участие в посадке деревьев и кустарников на территории сквера в селе Лопатино, где находится аллея Славы и стела «Вечный огонь Славы».

В рамках осмотра хода выполняемых работ, глава администрации района и Министр объехали несколько населенных пунктов Лопатинского района. В ходе посещения сел Ришат Алтынбаев и Евгений Трошин провели рабочие встречи с жителями, работающими на участках, приняли участие в очистке территорий кладбищ и родников от сухостоя, дали ряд поручений главам сельских администраций, посещенных сельсоветов, по усилению противопожарной безопасности населенных пунктов.

Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории населенных пунктов района будут продолжены.