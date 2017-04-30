|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Зеленая Весна- 2017»
Сегодня в Пензе
|
В процессе проведения акции посажено 274 дерева, вырублено 25 сухостойных деревьев, ликвидированы беспорядочно растущие кустарники. Так же выполнялись работы по очистке территорий от накопившегося мусора, завершались работы по приведению в соответствие газонов и парков, очищались от мусора 22 кладбища. Площадь обработанной территории составила 266,4 тыс. кв.м., собрано 458,5 куб.м.мусора.
В процессе проведения акции посажено 274 дерева, вырублено 25 сухостойных деревьев, ликвидированы беспорядочно растущие кустарники. Так же выполнялись работы по очистке территорий от накопившегося мусора, завершались работы по приведению в соответствие газонов и парков, очищались от мусора 22 кладбища. Площадь обработанной территории составила 266,4 тыс. кв.м., собрано 458,5 куб.м.мусора.
Новость: Администрация Городищенского района 30 апреля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru