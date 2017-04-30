«Зеленая Весна- 2017»

В процессе проведения акции посажено 274 дерева, вырублено 25 сухостойных деревьев, ликвидированы беспорядочно растущие кустарники. Так же выполнялись работы по очистке территорий от накопившегося мусора, завершались работы по приведению в соответствие газонов и парков, очищались от мусора 22 кладбища. Площадь обработанной территории составила 266,4 тыс. кв.м., собрано 458,5 куб.м.мусора.



В акции приняли участие 4575 человек, привлечено 385 организаций различных форм собственности, задействовано 64 единицы техники.

Новость: Администрация Городищенского района 30 апреля 2017