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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 30 апреля 2017
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«Зеленая Весна- 2017»
Сегодня в Пензе
 

В процессе проведения акции посажено 274 дерева, вырублено 25 сухостойных деревьев, ликвидированы  беспорядочно растущие  кустарники.  Так же выполнялись работы по  очистке территорий от накопившегося мусора, завершались работы  по приведению  в соответствие газонов и парков, очищались от мусора 22 кладбища. Площадь  обработанной территории составила 266,4 тыс.  кв.м., собрано 458,5 куб.м.мусора. 

В акции приняли участие 4575 человек, привлечено 385 организаций различных форм собственности,  задействовано 64 единицы  техники.

Новость: Администрация Городищенского района 30 апреля 2017
2017-04-30
«Танцевальная орбита-2017»
 В городе Белинском состоялся танцевальный батл среди молодежи
 
2017-04-30
Мокшанские пловцы приняли участие в открытом первенстве Нижнеломовского района по плаванию
 Команду Мокшанского района представляли 22 спортсмена
 
2017-04-30
Весенне-полевые работы в хозяйствах Малосердобинского района
 Боронование зяби проведено на площади 12213 га или 53%
 
2017-04-30
В Пензенском районе в период майских праздников будет проведено более 150 мероприятий
 Администрации Пензенского района Сергей Козин принял участие в совещании с губернатором по видеосвязи
 
2017-04-30
В Лунинском районе продолжается работа по подготовке к майским праздникам
 Глава администрации Лунинского района Алексей Атясов провел совещание по актуальным вопросам повестки дня
 
2017-04-30
Депутат Государственной Думы Иван Фирюлин встретился с активом Иссинского района
 Депутат обсудил с активом района наиболее актуальные проблемы, важные для населения
 
2017-04-30
Глава администрации Городищенского района Геннадий Березин проверил ход подготовки к майским праздникам районного центра
 Руководителям организаций было рекомендовано предпринять необходимые меры по праздничному оформлению зданий
 
2017-04-30
В Камешкире прошла районная Спартакиада допризывной молодежи
 В соревнованиях принимали участие команды образовательных учреждений
 
2017-04-30
В Башмаковском районе проведен субботник по благоустройству и санитарной очистке от мусора населенных пунктов
 Проведен субботник по благоустройству и санитарной очистке от мусора населенных пунктов района
 
2017-04-30
В Земетчинском районе проведен экологический субботник «Зеленая Россия»
 Работники бюджетных организаций и учреждений провели работы по благоустройству территории парка культуры и отдыха р.п.Земетчино
 
2017-04-30
В рамках месячника по благоустройству на территории Нижнеломовского района состоялся субботник
 Цели и задачи данного мероприятия - приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований Нижнеломовского района
 
2017-04-30
На территории Малосердобинского района прошел субботник
 В рамках Всероссийского субботника
 
2017-04-30
29 апреля Шемышейский район отметил свой очередной, 86-ой, день рождения
 Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия»
 
2017-04-30
На территории Лунинского района проведен субботник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов
 Площадь убранных территорий составила 32,0 тыс. кв. метров
 
2017-04-30
«Зеленая Весна- 2017»
 На территории Городищенского района проведен Всероссийский экологический субботник
 

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