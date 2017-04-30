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На территории Лунинского района проведен субботник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов
Сегодня в Пензе
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Под руководством главы администрации Лунинского района Алексея Атясова на борьбу с мусором и грязью вышли более 4400 человек. Это представители организаций всех форм собственности, а также неравнодушные жители. В субботнике принял участие представитель Правительства Пензенской области Андрей Бурлаков. Было задействовано 32 единицы спецтехники. Площадь убранных территорий составила 32,0 тыс. кв. метров, вывезено 120 кубических метров бытового мусора, побелены деревья, ликвидировано 16 несанкционированных свалок, очищено от мусора газонов, скверов, парков, лесов - 17 тыс. кв. метров, очищено от мусора кладбищ - 10 тыс.кв. метров.
Под руководством главы администрации Лунинского района Алексея Атясова на борьбу с мусором и грязью вышли более 4400 человек. Это представители организаций всех форм собственности, а также неравнодушные жители. В субботнике принял участие представитель Правительства Пензенской области Андрей Бурлаков.
Было задействовано 32 единицы спецтехники. Площадь убранных территорий составила 32,0 тыс. кв. метров, вывезено 120 кубических метров бытового мусора, побелены деревья, ликвидировано 16 несанкционированных свалок, очищено от мусора газонов, скверов, парков, лесов - 17 тыс. кв. метров, очищено от мусора кладбищ - 10 тыс.кв. метров.
Новость: Администрация Лунинского района 30 апреля 2017
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