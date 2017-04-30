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29 апреля Шемышейский район отметил свой очередной, 86-ой, день рождения
Сегодня в Пензе
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В этот день, на территории района в рамках двухмесячника по очистке территорий населённых пунктов, проведен Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» Учреждения, предприятия, молодёжные организации, физические лица благоустраивали фасады зданий, домовладений, и прилегающие к ним территории. 2538 граждан приняли участие в субботнике, 16 единиц техники привлечено для транспортировки мусора, 87,5 тыс.кв.м. убранных территорий, что составило 58,5 куб. м. мусора вывезено на полигон ТКО, 24 несанкционированные свалки ликвидированы, что составило 56,3 куб.м. мусора, 11,0 тыс. кв.м. территории газонов, скверов, парков очищено от мусора, 3 единицы кладбищ (ритуальных мест) очищено от мусора, что составило 920 кв.м. Работа по благоустройству населенных пунктов продолжается.
В этот день, на территории района в рамках двухмесячника по очистке территорий населённых пунктов, проведен Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия»
Учреждения, предприятия, молодёжные организации, физические лица благоустраивали фасады зданий, домовладений, и прилегающие к ним территории.
2538 граждан приняли участие в субботнике, 16 единиц техники привлечено для транспортировки мусора, 87,5 тыс.кв.м. убранных территорий, что составило 58,5 куб. м. мусора вывезено на полигон ТКО, 24 несанкционированные свалки ликвидированы, что составило 56,3 куб.м. мусора, 11,0 тыс. кв.м. территории газонов, скверов, парков очищено от мусора, 3 единицы кладбищ (ритуальных мест) очищено от мусора, что составило 920 кв.м.
Работа по благоустройству населенных пунктов продолжается.
Новость: Администрация Шемышейского района 30 апреля 2017
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