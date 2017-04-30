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На территории Малосердобинского района прошел субботник
Сегодня в Пензе
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В рамках Всероссийского субботника на территории Малосердобинского района состоялся субботник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Задачей данного мероприятия являлось приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований Малосердобинского района. В рамках мероприятия по благоустройству во всех населенных пунктах района проводились работы по уборке территорий, которые прилегают к зданиям жилых домов и организаций, а также улиц, тротуаров и садов, а также проведена высадка новых деревьев и кустарников. В этот день Малосердобинский район посетил заместитель Министра экономики Пензенской области Рауф Чакаев.
В рамках Всероссийского субботника на территории Малосердобинского района состоялся субботник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Задачей данного мероприятия являлось приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований Малосердобинского района. В рамках мероприятия по благоустройству во всех населенных пунктах района проводились работы по уборке территорий, которые прилегают к зданиям жилых домов и организаций, а также улиц, тротуаров и садов, а также проведена высадка новых деревьев и кустарников.
В этот день Малосердобинский район посетил заместитель Министра экономики Пензенской области Рауф Чакаев.
Новость: Администрация Малосердобинского района 30 апреля 2017
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