На территории Малосердобинского района прошел субботник

В рамках Всероссийского субботника на территории Малосердобинского района состоялся субботник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Задачей данного мероприятия являлось приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований Малосердобинского района. В рамках мероприятия по благоустройству во всех населенных пунктах района проводились работы по уборке территорий, которые прилегают к зданиям жилых домов и организаций, а также улиц, тротуаров и садов, а также проведена высадка новых деревьев и кустарников.

В этот день Малосердобинский район посетил заместитель Министра экономики Пензенской области Рауф Чакаев.