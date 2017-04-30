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В рамках месячника по благоустройству на территории Нижнеломовского района состоялся субботник
Сегодня в Пензе
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Цели и задачи данного мероприятия - приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований Нижнеломовского района. Глава администрации Нижнеломовского района Николай Ахтямович активно принимал участие в посадке саженцев деревьев липы на территории сформированных клумб ледового дворца. Также он совместно с коллективом администрации Нижнеломовского района полностью очистили посадки, расположенные при въезде в город Нижний Ломов. В субботнике приняли участие предприятия и организации различных форм собственности, учащаяся молодежь, неравнодушные граждане, трудовые коллективы предприятий, представители общественности общей численностью 7280 человек. К уборке было привлечено 29 единиц техники. Площадь убранной территории составила более 86,3 тысяч квадратных метров. В рамках субботника было посажено 220 деревьев, были очищены от мусора газоны, скверы, парки и лесополосы. Субботник прошел на территории всех муниципальных образований района. Администрация Нижнеломовского района благодарит жителей района за активное участие в субботнике.
Цели и задачи данного мероприятия - приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований Нижнеломовского района.
Глава администрации Нижнеломовского района Николай Ахтямович активно принимал участие в посадке саженцев деревьев липы на территории сформированных клумб ледового дворца. Также он совместно с коллективом администрации Нижнеломовского района полностью очистили посадки, расположенные при въезде в город Нижний Ломов.
В субботнике приняли участие предприятия и организации различных форм собственности, учащаяся молодежь, неравнодушные граждане, трудовые коллективы предприятий, представители общественности общей численностью 7280 человек.
К уборке было привлечено 29 единиц техники. Площадь убранной территории составила более 86,3 тысяч квадратных метров.
В рамках субботника было посажено 220 деревьев, были очищены от мусора газоны, скверы, парки и лесополосы. Субботник прошел на территории всех муниципальных образований района.
Администрация Нижнеломовского района благодарит жителей района за активное участие в субботнике.
Новость: Администрация Нижнеломовского района 30 апреля 2017
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