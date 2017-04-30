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В Земетчинском районе проведен экологический субботник «Зеленая Россия»
Сегодня в Пензе
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В экологическом субботнике "Зеленая Россия" приняли участие трудовые коллективы предприятий, организаций и учреждений Земетчинского района, учащиеся образовательных учреждений, жители. Всего более 3000 человек. В ходе субботника проведены работы по уборке территорий парков, аллей, вырубке сухостоя, центральной, привокзальной площади. Работники бюджетных организаций и учреждений провели работы по благоустройству территории парка культуры и отдыха р.п.Земетчино.
В экологическом субботнике "Зеленая Россия" приняли участие трудовые коллективы предприятий, организаций и учреждений Земетчинского района, учащиеся образовательных учреждений, жители. Всего более 3000 человек.
В ходе субботника проведены работы по уборке территорий парков, аллей, вырубке сухостоя, центральной, привокзальной площади.
Работники бюджетных организаций и учреждений провели работы по благоустройству территории парка культуры и отдыха р.п.Земетчино.
Новость: Администрация Земетченского района 30 апреля 2017
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