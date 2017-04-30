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В Башмаковском районе проведен субботник по благоустройству и санитарной очистке от мусора населенных пунктов
Сегодня в Пензе
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Проведен субботник по благоустройству и санитарной очистке от мусора населенных пунктов района. Он проводился в рамках Всероссийского экологического субботника. В мероприятии приняло участие 3900 человек, привлекалось 38 единиц техники, убрано 260,0 тысяч квадратных метров территорий, вывезено 280 кубических метров бытового мусора, ликвидировано 14 несанкционированных свалок, при этом вывезено 93 кубических метра мусора, очищено от мусора газонов, скверов, парков, 58,0 тысяч квадратных метров, посажено 700 деревьев и кустарников, очищено от мусора 13 кладбищ на площади 130000,0 квадратных метров.
Проведен субботник по благоустройству и санитарной очистке от мусора населенных пунктов района.
Он проводился в рамках Всероссийского экологического субботника. В мероприятии приняло участие 3900 человек, привлекалось 38 единиц техники, убрано 260,0 тысяч квадратных метров территорий, вывезено 280 кубических метров бытового мусора, ликвидировано 14 несанкционированных свалок, при этом вывезено 93 кубических метра мусора, очищено от мусора газонов, скверов, парков, 58,0 тысяч квадратных метров, посажено 700 деревьев и кустарников, очищено от мусора 13 кладбищ на площади 130000,0 квадратных метров.
Новость: Администрация Башмаковского района 30 апреля 2017
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