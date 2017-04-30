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В Камешкире прошла районная Спартакиада допризывной молодежи
Сегодня в Пензе
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В селе Русский Камешкир прошла Спартакиада допризывной молодежи Камешкирского района. В соревнованиях принимали участие команды образовательных учреждений. В состав команд входили 5 юношей 2000-2002 годов рождения. Программа соревнований состояла из нескольких видов: строевая подготовка –,смотр строя и песни, военная подготовка - разборка и сборка автомата, спортивная подготовка – полиатлон (стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на высокой перекладине, прыжок в длину с места, бег 100 м, бег 3000 м, метание гранаты. По итогам соревнований 1 место заняла команда Камешкирской средней школы, на 2 месте – Камешкирский филиал Кузнецкого многопрофильного колледжа, третьей стала команда Старочирчимской средней школы. В смотре строя и песни места распределились следующим образом: В личном зачете в полиатлоне лучший результат показал Вадим Коршунов, на втором месте – Николай Гужов, третье место поделили Денис Тюин и Сергей Асотов. В состязаниях по разборке и сборке автомата лучший результат показал Денис Тюин, вторым стал Николай Гужов и на третьем месте – Дмитрий Этков. Все победители и призеры соревнований были награждены грамотами. А команде-победительнице Камешкирской средней школы предстоит отстаивать честь района на областной Спартакиаде допризывной молодежи, которая пройдет в городе Пенза 4 и 5 мая. Пожелаем ребятам удачи и победы.
В селе Русский Камешкир прошла Спартакиада допризывной молодежи Камешкирского района. В соревнованиях принимали участие команды образовательных учреждений. В состав команд входили 5 юношей 2000-2002 годов рождения.
Программа соревнований состояла из нескольких видов: строевая подготовка –,смотр строя и песни, военная подготовка - разборка и сборка автомата, спортивная подготовка – полиатлон (стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на высокой перекладине, прыжок в длину с места, бег 100 м, бег 3000 м, метание гранаты.
По итогам соревнований 1 место заняла команда Камешкирской средней школы, на 2 месте – Камешкирский филиал Кузнецкого многопрофильного колледжа, третьей стала команда Старочирчимской средней школы.
В смотре строя и песни места распределились следующим образом:
В личном зачете в полиатлоне лучший результат показал Вадим Коршунов, на втором месте – Николай Гужов, третье место поделили Денис Тюин и Сергей Асотов.
В состязаниях по разборке и сборке автомата лучший результат показал Денис Тюин, вторым стал Николай Гужов и на третьем месте – Дмитрий Этков.
Все победители и призеры соревнований были награждены грамотами. А команде-победительнице Камешкирской средней школы предстоит отстаивать честь района на областной Спартакиаде допризывной молодежи, которая пройдет в городе Пенза 4 и 5 мая. Пожелаем ребятам удачи и победы.
Новость: Администрация Камешкирского района 30 апреля 2017
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