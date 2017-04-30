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Глава администрации Городищенского района Геннадий Березин проверил ход подготовки к майским праздникам районного центра
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Глава администрации района Геннадий Березин с участием главы администрации г. Городище Владимира Михайлова, заместителя главы администрации района Алексея Вершинина, и.о. начальника отдела по профилактики правонарушений администрации района, заместителя председателя административной комиссии Городищенского района Андрея Сайгашкина проверили готовность учреждений образования, культуры к майским праздникам. В этот день посетили среднюю общеобразовательную школу № 1 г. Городище, детскую школу искусств, физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн «Бирюза», предприятия торговли, мемориальный комплекс памяти городищенцам, погибшим в Великой Отечественной войне.
Глава администрации района Геннадий Березин с участием главы администрации г. Городище Владимира Михайлова, заместителя главы администрации района Алексея Вершинина, и.о. начальника отдела по профилактики правонарушений администрации района, заместителя председателя административной комиссии Городищенского района Андрея Сайгашкина проверили готовность учреждений образования, культуры к майским праздникам.
В этот день посетили среднюю общеобразовательную школу № 1 г. Городище, детскую школу искусств, физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн «Бирюза», предприятия торговли, мемориальный комплекс памяти городищенцам, погибшим в Великой Отечественной войне.
Новость: Администрация Городищенского района 30 апреля 2017
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