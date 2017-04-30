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 Воскресенье, 30 апреля 2017
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Депутат Государственной Думы Иван Фирюлин встретился с активом Иссинского района
Сегодня в Пензе
 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, член фракции "Единая Россия" встретился с активом Иссинского района.

В мероприятии приняли участие глава администрации Иссинского района Александр Кулигин,  его заместители, начальники отделов и управлений администрации, депутаты Собрания представителей, главы администраций поселений, руководители организаций, предприятий, учреждений района. 

Депутат обсудил с активом района наиболее актуальные проблемы, важные для населения. Отметил, что многое в решении любого вопроса зависит от самого человека, от его целеустремленности, работоспособности и от его отношения к делу.

Рассказывая о работе в Госдуме,  он затронул ряд проблем и проинформировал собравшихся о том, как они решаются. Иван Фирюлин  также заострил внимание участников встречи на вопросах  государственной поддержки бизнеса. Результатом финансовых вливаний должно  быть  повышение эффективности производства, подчеркнул парламентарий. Получать господдержку и продолжать работать по старинке - это  неправильно, считает  он. Депутат  подкрепил свое суждение примером из собственной практики, когда,  работая руководителем сельхозпредприятия, пошел по пути перемен в организации производства на животноводческой ферме, что помогло  в  три раза увеличить  продуктивность скота. 

Парламентарий также затронул вопрос развития государственно-частного партнерства. По его убеждению, крупные сельскохозяйственные фирмы и холдинги  должны проявлять социальную ответственность, помогать развивать территорию, на которой работают, участвовать в создании комфортных условий проживания для сельчан. 

По окончании выступления   парламентарий ответил на вопросы участников встречи, выслушал предложения. Так, глава районной администрации Александр Кулигин высказал свое видение сохранения сел. Сельская местность в условиях оснащения сельхозпредприятий высокопроизводительной техникой  перестает быть местом работы, а становится, прежде всего, местом проживания, считает он.  Ведь многие сегодня работают в райцентре, а также вахтовым методом в городах, отметил Александр Николаевич. 

«Поэтому больше внимания  надо  уделить  строительству  сельских дорог, развитию сотовой связи, доступности медицинских услуг.  Тогда и люди будут оставаться  в селах», - сказал глава исполнительного органа власти района. 

Депутат районного Собрания представителей, генеральный директор ООО «Иссинская ДПМК»  Тахир Гафаров  высказал озабоченность состоянием дорог, которые были переданы из областной собственности в районную.

«Их надо возвращать области, хотя бы основные, до крупных населенных пунктов. Иначе мы эти дороги  просто потеряем. Еще года два-три, и от них ничего не останется. Денег на капитальный ремонт этих дорог у районов нет», - сказал он. 

Иван Фирюлин внимательно выслушал все предложения, пообещал изучить поставленные вопросы. 

В заключение Иван Иванович высказал пожелание участникам встречи работать слаженно, и, не зависимо от того, кто на каком уровне власти находится, взаимодействовать в решении различных вопросов.

После встречи с активом парламентарий провел прием граждан по личным вопросам.

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