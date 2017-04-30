Депутат Государственной Думы Иван Фирюлин встретился с активом Иссинского района

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, член фракции "Единая Россия" встретился с активом Иссинского района.

В мероприятии приняли участие глава администрации Иссинского района Александр Кулигин, его заместители, начальники отделов и управлений администрации, депутаты Собрания представителей, главы администраций поселений, руководители организаций, предприятий, учреждений района.

Депутат обсудил с активом района наиболее актуальные проблемы, важные для населения. Отметил, что многое в решении любого вопроса зависит от самого человека, от его целеустремленности, работоспособности и от его отношения к делу.

Рассказывая о работе в Госдуме, он затронул ряд проблем и проинформировал собравшихся о том, как они решаются. Иван Фирюлин также заострил внимание участников встречи на вопросах государственной поддержки бизнеса. Результатом финансовых вливаний должно быть повышение эффективности производства, подчеркнул парламентарий. Получать господдержку и продолжать работать по старинке - это неправильно, считает он. Депутат подкрепил свое суждение примером из собственной практики, когда, работая руководителем сельхозпредприятия, пошел по пути перемен в организации производства на животноводческой ферме, что помогло в три раза увеличить продуктивность скота.

Парламентарий также затронул вопрос развития государственно-частного партнерства. По его убеждению, крупные сельскохозяйственные фирмы и холдинги должны проявлять социальную ответственность, помогать развивать территорию, на которой работают, участвовать в создании комфортных условий проживания для сельчан.

По окончании выступления парламентарий ответил на вопросы участников встречи, выслушал предложения. Так, глава районной администрации Александр Кулигин высказал свое видение сохранения сел. Сельская местность в условиях оснащения сельхозпредприятий высокопроизводительной техникой перестает быть местом работы, а становится, прежде всего, местом проживания, считает он. Ведь многие сегодня работают в райцентре, а также вахтовым методом в городах, отметил Александр Николаевич.

«Поэтому больше внимания надо уделить строительству сельских дорог, развитию сотовой связи, доступности медицинских услуг. Тогда и люди будут оставаться в селах», - сказал глава исполнительного органа власти района.

Депутат районного Собрания представителей, генеральный директор ООО «Иссинская ДПМК» Тахир Гафаров высказал озабоченность состоянием дорог, которые были переданы из областной собственности в районную.

«Их надо возвращать области, хотя бы основные, до крупных населенных пунктов. Иначе мы эти дороги просто потеряем. Еще года два-три, и от них ничего не останется. Денег на капитальный ремонт этих дорог у районов нет», - сказал он.

Иван Фирюлин внимательно выслушал все предложения, пообещал изучить поставленные вопросы.

В заключение Иван Иванович высказал пожелание участникам встречи работать слаженно, и, не зависимо от того, кто на каком уровне власти находится, взаимодействовать в решении различных вопросов.

После встречи с активом парламентарий провел прием граждан по личным вопросам.